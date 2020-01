Expertos difieren sobre momento para impulsar un TLC con EEUU

El presidente electo, Luis Lacalle, conversó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, y le preguntó si existía la posibilidad de volver a impulsar un acuerdo comercial entre los dos países. El funcionario estadounidense dijo que daría una respuesta más adelante pero el tema quedó en el aire. Cuatro analistas consultados por El Observador coinciden en que de concretarse sería una buena noticia pero no todos están de acuerdo con que sea el momento adecuado para impulsar este tipo de acuerdo.

El economista experto en comercio internacional Marcel Vaillant aseguró en diálogo con El Observador que no es “verosímil” avanzar en un acuerdo de este tipo. “En la agenda de las cosas verosímiles que Uruguay tiene para impulsar en el corto y mediano plazo el tema con EEUU no lo veo por la situación política de ese país”, aseguró. Agregó que los “pocos recursos políticos” que tiene el país en esta materia se deben apuntar hacia otro lado, como los mercados asiáticos.

En el mismo sentido se expresó el director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi: “Podría decirse que no es la mejor estrategia anunciar ahora algo sobre este tema”. Para él lo ideal hubiera sido mantener la reserva hasta concretar mayores avances, aunque resaltó el rol activo del gobierno electo en el tema. Además, señaló que por las necesidades del mercado uruguayo actual y el contexto político en el país del norte sería mejor mirar hacia China.

El propio presidente electo fue muy mesurado al hablar del tema. “No creo que haya que crear falsas expectativas. Mi pregunta fue: ¿Hay posibilidades? ¿Lo ponemos arriba de la mesa o no? Hasta el momento, no hay una respuesta”, dijo en una conferencia de prensa que brindó el lunes 6. El gobierno de Trump no ha firmado acuerdos bilaterales y se ha dedicado a modificar acuerdos ya existentes con una lógica proteccionista. Sin embargo, el investigador de la Universidad del Sur de California, Nicolás Albertoni, cree que esto no sería un impedimento para avanzar en un acuerdo con Uruguay. “El contexto siempre es el adecuado para Uruguay. Este es un buen momento”, afirmó.

Albertoni cree que el TIFA (Trade and Investment Framework Agreement, por su sigla en inglés) firmado en 2007 entre los dos países es un piso para las conversaciones de cara a un acuerdo de libre comercio. El especialista en Relaciones Internacionales señaló que el país norteamericano es un “mercado de inmensidad” al que Uruguay debería apuntar y que en un momento de “tanta incertidumbre” es bueno buscar certidumbre en un mercado tan grande.

Es similar al pensamiento que plantea el licenciado en Negocios Internacionales, Gonzalo Oleggini, que también destacó el papel “activo” del nuevo gobierno. “Hay una mayor proactividad y eso es muy positivo”, apuntó. Si bien reconoció que el momento político es “complicado” en el Mercosur, aseguró que el TLC es el único camino posible para reducir aranceles.

El licenciado por la Universidad Católica explicó que existen tres caminos en el marco de la Organización Mundial del Comercio para conseguir ese objetivo: los acuerdos multilaterales vinculados a la denominada Ronda de Doha de 2001 que se encuentra totalmente “trancada”, las uniones aduaneras y los TLC. Oleggini recordó que EEUU nunca implementó uniones aduaneras por lo que solo queda un camino. “Es un error conceptual cuando se dice que hay otros mecanismos”, señaló.

Con un total de US$ 628 millones, EEUU ocupó el cuarto lugar como destino de las exportaciones uruguayas en 2019, según Uruguay XXI. Las ventas a este mercado tuvieron un incremento de 3% con respecto a 2018, impulsadas principalmente por el sector forestal, con ventas de celulosa, tableros y madera aserrada. La carne bovina fue el principal producto en este mercado, con una participación de 33% en el total, seguido por la celulosa (28%) y madera (8%).

Para Vaillant, la única posibilidad de que Trump cambie “lo que viene haciendo” y apueste por firmar tratados de este tipo, sería como reacción al acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea que todavía debe ser ratificado. “Ya se lo hizo a Brasil cuando apenas se había firmado el acuerdo”, dijo sobre las advertencias esgrimidas por Trump a Bolsonaro sobre “mirar con lupa” el acuerdo entre ambos bloques. El economista aseguró que EEUU y la Unión Europea son rivales comerciales y solo desde ese punto de vista podría haber una reacción del gobierno de Trump para acercarse a América Latina aunque lo ve poco probable.



Mercosur, el obstáculo

Los analistas coinciden que el mayor obstáculo para avanzar en este tipo de acuerdo es el Mercosur. Con los gobierno actuales en la región, Oleggini entiende que se podrían encontrar aliados en Paraguay y Brasil para avanzar de forma conjunta, pero que Argentina frenaría esa iniciativa. Mientras que Uruguay, según el licenciado en Relaciones Internacionales, nunca lograría los apoyos necesarios para poder “cortarse solo”.

Albertoni también apunta en el mismo sentido: “Uruguay no tiene espalda para dar el portazo”. Además, recordó que en la plataforma Mercosur no hay casos de acuerdos con mercados tan grandes de forma bilateral pero aseguró que se debería apostar por un “inevitable diálogo en el Mercosur”. Lacalle sabe que el organismo multilateral puede ser un obstáculo a la hora de avanzar en ese sentido y aseguró que si fuera por él “por supuesto” impulsaría el acuerdo con EEUU pero recordó que existe la resolución 32/00 del Mercosur que pone reparos a este tipo de acuerdos por fuera de la alianza regional. Bartesaghi es más contundente sobre este tema y asegura que Uruguay debe tomar una decisión sobre su vínculo con el Mercosur. “No te pueden servir las dos cosas. O vas con el Mercosur o vas solo”, señaló.