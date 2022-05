Exportación de carne: Uruguay dejó US$ 337 millones en aduanas extranjeras

En 2021 Uruguay alcanzó un récord en el pago de aranceles, por primera vez en la historia el país pagó US$ 337 millones en el marco de la exportación de carne bovina y ovina, informó el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En total se abonó 62% más que en 2020 por aranceles, y eso se explica por varias razones: se duplicaron algunas ventas (56% más en China, por ejemplo); el acceso arancelario no tuvo cambios; y el precio de los fletes internacionales, que en algunos casos subió hasta 200%.

INAC

INAC

Por un lado, el valor de carne bovina exportada a China y a Japón se duplicó. Mientras que en 2020 se exportaron US$ 749 millones de carne bovina a China, en 2021 fueron US$ 1.448 millones, y las condiciones de acceso arancelario se mantuvieron “por defecto”, por lo que su crecimiento fue proporcional a la cantidad de negocios realizados, detalló el instituto. En el mercado japonés pasó algo similar: en 2020 se exportaron US$ 22 millones de carne bovina, pero en 2021 fueron US$ 47 millones.

Por otro lado, las exportaciones de carne enfriada de cupo a la Unión Europea aumentaron, pero se mantuvieron sin preferencias arancelarias. En 2021 fueron 3.050 las toneladas peso embarque que se comercializaron, y en 2020 habían sido 1.900 toneladas.

En los mercados de Estados Unidos (EEUU) y Canadá se registró una reducción del volumen exportado sin preferencias arancelarias. En EEUU se pasó de 21.000 toneladas a 16.000 y en Canadá de 4.000 a cero.

Carne bovina se llevó la mayoría

En 2021, Uruguay abonó US$ 188 millones en la aduana china por el ingreso de carne bovina –después de haber pagado US$ 94 millones en 2020–, y US$ 16 millones por carne ovina.

En Estados Unidos se pagaron US$ 30 millones, en la Unión Europea US$ 41 millones y en Japón US$ 19 millones.

Por esta carne, la de mayor producción a nivel nacional, el país debió abonar US$ 305 millones en impuestos, 90% del pago total. El restante 10% se divide en 5% por la exportación de carne ovina y 5% por menudencias y productos cárnicos bovinos.

El doble de aranceles para la ovina

En el caso de la carne ovina, los pagos de aranceles fueron por US$ 17 millones y US$ 16 millones se explican por los productos colocados en China (que fueron 78% del total de los negocios de esta carne).

El abono de aranceles por la venta de esa carne se duplicó respecto a 2020.

El aumento de la participación de Uruguay en el mercado chino con carne ovina implica una baja de la relevancia de otros mercados con aranceles menores, como Brasil y Canadá. Uruguay accede a Brasil con 0% de arancel por ser miembro del Mercosur, y a Canadá con menos de 2% dependiendo el producto.