Exportaciones comenzaron el año con descenso de 8,3%

Las exportaciones de bienes registraron una caída de 8,3% en el primer mes del año. Hubo menores ventas hacia 13 de los 20 principales destinos.

Según informó este viernes la Unión de Exportadores (UEU) en enero las colocaciones fueron por US$ 641 millones tomando en cuenta las ventas desde las zonas francas. Eso significó una variación negativa de 8,3% en comparación con enero de 2018 cuando alcanzaron los US$ 698,7 millones.

Sin considerar las operaciones desde las zonas francas, las exportaciones cayeron 10,6% en el mes en relación a un año atrás.

La UEU informó que la baja de la actividad se explicó por un descenso del comercio con la mayoría de los destinos de exportación. Hacia China, principal comprador de mercadería uruguaya, se vendieron productos por US$ 103 millones con una caída de 3,5%.

En el caso de Brasil, segundo el ranking, las colocaciones alcanzaron los US$ 83,6 millones con un descenso de 9,6% en la comparación interanual. Las ventas hacia Estados Unidos también disminuyeron en el mes. Fueron por US$ 44 millones con una retracción de 11,2%. Hacia Argentina se enviaron productos por US$ 20 millones con una disminución de 34,2%.

La gremial indicó que las ventas a la región cayeron en forma generalizando por una menor comercialización de vehículos hacia Argentina y Brasil.

La carne lideró el ranking de las exportaciones en el mes con US$ 132,5 millones, pero con un descenso interanual de 25,2%. En este caso hubo menores colocaciones en Brasil, Canadá, Holanda e Israel. La madera se ubicó en segundo lugar y tuvo exportaciones por US$ 111,3 millones, aunque también retrocedieron 8,2%, según la información de la UEU en base a documentos aduaneros.

El mayor aumento entre los principales 20 productos se verificó en la soja por mayores ventas fuera de zafra. Allí, las colocaciones fueron por US$ 6,8 millones cuando en el mismo mes de 2018 habían sido por US$ 1,5 millones