Exportaciones de bienes superaron los US$ 1.500 millones en mayo y baten récord

El comercio exterior de bienes de Uruguay mostró un sólido desempeño en mayo con una marca histórica. Las ventas al exterior incluyendo zonas francas sumaron US$ 1.541 millones y crecieron 57,4% en la comparación interanual, informó Uruguay XXI. Además, se alcanzó un récord mensual de exportaciones de bienes desde que se llevan registros.

En el acumulado enero-mayo, las colocaciones sumaron US$ 5.516 millones y crecieron 40% sobre igual período de 2021, que fue récord para las exportaciones de bienes.

El aumento interanual de 57% en mayo se explica por los incrementos en las exportaciones de soja, carne bovina, celulosa, vehículos, arroz, productos lácteos y malta. El trigo y la madera registraron incidencias negativas, según el informe oficial.

El incremento del último mes estuvo liderado por la soja (+23,7 puntos porcentuales —pp—, a US$ 474 millones), la carne vacuna (+10,3 pp, a US$ 281 millones), celulosa (+4,7 pp, a US$ 144 millones ), vehículos (+4,1 pp, a US$ 53 millones), arroz (+3,4 pp, a US$ 34 millones), productos lácteos (+2,7 pp, a US$ 81 millones) y malta (+2,1 pp, a US$ 36 millones).

China sigue liderando como mercado

Los principales destinos de las exportaciones en mayo fueron: China (24%, a US$ 325 millones), Brasil (12%, a US$ 163 millones), Unión Europea (9%, a US$ 125 millones), Argentina (8%,) y EEUU (6%), según Uruguay XXI.

En el acumulado enero-mayo, las exportaciones a China sumaron US$ 1.205 millones y crecieron 38% en la comparación interanual. En el caso de Brasil, totalizaron US$ 749 millones (+38%), a Argentina US$ 340 millones (+129%) y EEUU US$ 289 millones (+25%). También se destacó Argelia con compras por US$ 154 millones y un incremento interanual de 111%. Este mercado es el principal destino para la leche en polvo que exporta Uruguay.

