Exportaciones de cítricos cerraron su peor año desde 2007

En un contexto donde la principal empresa de cítricos del país –Cítrica Salteña, más conocida como Caputto- atraviesa una coyuntura extremadamente compleja, la situación del sector en general no parece ser la mejor, con un cierre de 2018 que fue el peor para la exportación de naranja, limón, mandarina y pomelo desde 2007.

Según un estudio realizado por Cibils Soto Consultores, la venta al exterior de este conjunto de frutas fue por US$ 62,4 millones el año pasado, lo que implicó una caída del 22% en referencia a 2017 cuando las colocaciones alcanzaron los US$ 80 millones.

A su vez, si se lo compara con 2014 - año en que se abrió el mercado estadounidense-, la caída fue de 47%. En ese año las exportaciones de cítricos fueron por US$ 91,7 millones.

Este descenso pronunciado se dio tanto en precios como en volúmenes. Las cantidades colocadas cayeron durante 2018 un 14,6% con respecto a 2017, con 13.760 toneladas menos exportadas.

En términos de valores, los precios promedio descendieron un 9,5% en 2018 (US$ 748 la tonelada) en comparación a 2017. El mejor precio alcanzado fue en 2007 con un pico de US$ 827 por tonelada.

En 2014 se habían exportado 120.000 toneladas y en 2007 se alcanzó el pico de exportación, con 147.000 toneladas.

El socio de la consultora Cibils Soto Consultores, Marcos Soto, dijo a El Observador que esta realidad compleja y el deterioro continuo de las exportaciones del sector responde básicamente a dos razones.

“La inserción internacional en este tema es fundamental. La producción de cítricos como otros es viable solo si se consigue colocar entre un 60 y 70 % de lo producido, al menos como número de referencia. A diferencia de lo que vemos en otros sectores como el lácteo por ejemplo, las exportaciones están decreciendo y hay empresas con problemas. Hay un problema de colocación de productos y llama la atención la caída en 2018, es elocuente”, manifestó Soto.

Las exportaciones de cítricos uruguayos alcanzan más de 30 destinos, pero durante el último año se perdieron algunos mercados principalmente no tradicionales. Tres destinos representaron el 85% de las colocaciones durante 2018: Unión Europea 37%, Estados Unidos 35% y Brasil 12%. Sobre este punto, Soto dijo que el problema es la concentración en pocos mercados que tiene el sector.

“La reciente situación de una de las principales empresas exportadoras ha revelado una realidad compleja. La pérdida del acceso a la Unión Europea vía el sistema generalizado de preferencias (SGP) hace que sea fundamental incluir el sector y avanzar con el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea. También pueden ser relevantes otros mercados alternativos en la medida que el bloque alcance definitivamente un acuerdo, tal el caso de Canadá” opinó Soto.

La situación de Caputto

Caputto solicitó el concurso de acreedores ante la Justicia a mediados de febrero tras afrontar una compleja situación económica y financiera. Según pudo saber El Observador, la empresa cerró 2018 con un pasivo de US$ 64 millones y un activo de US$ 79 millones. Le adeuda a los trabajadores alrededor de US$ 1 millón, mientras que el resto se distribuye entre varios bancos de plaza, proveedores y también Obligaciones Negociables (ON). La Bolsa de Valores de Montevideo -en su calidad de representante de las ON de Citrícola Salteña- convocó a una asamblea extraordinaria de obligacionistas de Citricola Salteña para el próximo 21 de marzo.

Este lunes el Consejo de Ministros resolvió retomar las reuniones del Grupo Interministerial de Empleo que considerará la situación de la empresa.