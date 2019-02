Exportaciones de principales productos del rubro ovino crecieron durante 2018

Las exportaciones de lana y productos de lana durante 2018 se incrementaron un 19% con relación al ejercicio anterior, ubicándose en US$ 251 millones, en tanto las exportaciones de carne alcanzaron los US$ 68 millones, un 12% más que en 2017.

Los rubros lana y productos de lana representan el 77% del total exportado, la carne ovina corresponde al 21% y el resto de los rubros representan apenas el 2% restante, se precisó en un informe elaborado por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), remitido este martes a El Observador.

En tanto, se indicó que durante el último año móvil ingresaron a Uruguay un total de US$ 327 millones por concepto de exportaciones de los productos que componen el denominado rubro ovino (lanas y productos de lana, carne ovina, pieles ovinas, ovinos en pie y grasa de lana y lanolina).

Esa cantidad representó una suba del 13% respecto a igual período anterior, según las cifras de las “exportaciones cumplidas” proporcionadas al SUL por la Dirección Nacional de Aduanas.

El 76% de las ventas al exterior de los productos del rubro ovino correspondió a lana y productos de lana, que totalizaron US$ 248 millones, aumentando un 14,9%, con respecto a igual período anterior.

Al analizar el comportamiento de los otros ítems que componen el rubro ovino se observa que las exportaciones de carne ovina totalizaron US$ 70 millones, aumentando un 11,4%; las de pieles ovinas totalizaron US$ 2 millones, aumentando un 18,2%; los ovinos en pie disminuyeron totalizando US$ 158.577 (15,2% menos); en tanto grasa de lana y lanolina contribuyó con US$ 4,9 millones, un 34,5% menos que igual período anterior.