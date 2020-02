FA critica “imposición de relato” sobre la situación financiera

El presidente electo, Luis Lacalle Pou, y sus principales asesores reiteraron en los últimos días un mensaje que es visto con recelo por parte del gobierno saliente y el Frente Amplio.

Mientras que las autoridades que asumen el próximo 1° de marzo han alertado, tanto en privado como en público, que se encontraron ante una situación financiera “más compleja” de lo previsto, en el actual oficialismo aseguran que se trata de un “falso relato” que se busca “imponer” para “justificar” futuras medidas impopulares.

En la reunión de este jueves con su gabinete, Lacalle hizo especial énfasis en la necesidad de ser “austeros” y argumentó que la fragilidad de las finanzas del Estado era mayor a la esperada previamente. Sus palabras fueron en la misma línea de lo expresado por el futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien días atrás había dicho a El País que los números eran “más preocupantes”.

La semana pasada, el gobierno entrante recibió un informe con el flujo de caja de las empresas públicas. El informe, al que accedió El Observador, proyecta que al próximo 29 de febrero, Antel, Ancap, UTE y OSE tendrán en caja unos US$ 378 millones. La que tiene un mayor monto disponible es UTE, con US$ 187,2 millones. Le sigue Ancap (US$ 84 millones), Antel (US$ 60,3 millones) y OSE (US$ 46,5 millones).

Inés Guimaraens

El informe aclara que se trata de una “proyección del saldo de disponibilidades bajo la premisa de que los ingresos nominales solo varían por la evolución prevista de la demanda”. Si bien esos montos ya incorporan los pagos pendientes, están sujetos a las variaciones en los precios de sus proveedores y tampoco tienen en cuenta las eventuales transferencias que realice la administración entrante. En los últimos años, UTE y Antel han volcado a las arcas del Estado unos US$ 60 millones anuales cada una. El ente energético también realizó aportes extraordinarios a pedido de Economía.

Asunto de conversación

Las consideraciones de los jerarcas electos respecto a la “situación compleja” fueron tema de discusión este viernes en la reunión que mantuvieron los legisladores del Frente Amplio que asumirán en el nuevo Parlamento.

El senador Charles Carrera escribió en Twitter que “la coalición de derecha busca imponer el falso relato de una situación financiera crítica para poder avanzar con sus recortes de políticas públicas” y que “Uruguay tiene solidez financiera consolidada y reconocida por auditorías internacionales”.

La Coalición de derecha busca imponer el falso relato de una situación financiera crítica, para avanzar con sus recortes de politicas públicas. Uruguay tiene solidez financiera consolidada y reconocida por auditorias internacionales.https://t.co/q1u3F8GWhS — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) February 14, 2020

Por su parte, el senador electo por la Vertiente Artiguista, Enrique Rubio, dijo que la izquierda “no puede dejar el espacio abierto a un relato que se quiere imponer y que no se corresponde con la realidad”.

Rubio agregó que algunas actitudes de los líderes de la administración entrante son percibidas en el FA como “elementos que apuntan a generar rispideces”, e incluyó también en ese paquete la oferta de cargos para la oposición.