FA pidió que Cardoso renuncie a su banca en el Parlamento

La bancada de diputados del Frente Amplio solicitó formalmente este jueves la renuncia del exministro de Turismo y actual legislador, Germán Cardoso, a su banca en la cámara baja para no "mancillar el honor" de ese cuerpo.

"Hemos decidido pedirle la renuncia al diputado Cardoso de su banca para no mancillar el nombre de este parlamento ni del Partido Colorado ni del oficialismo. Entendemos que ha faltado (a la ley) con sus acciones como ministro de Turismo e integrante de esta cámara al no permitir una investigación acorde como se hizo en la comisión investigadora al no pedir ni siquiera una licencia para que la cámara pudiera indagar sus acciones. Entendemos que el diputado Cardoso tiene que dar un paso al costado y renunciar a la Cámara de Diputados", dijo el legislador del MPP, Daniel Caggiani.

Cardoso asumió en el Parlamento luego de renunciar a su cargo como ministro luego de que el exdirector de Turismo Daniel Pérez Banchero denunciara una serie de irregularidades en la contratación de publicidad por parte de la cartera. Ese episodio generó una comisión investigadora en el Parlamento sobre su gestión que luego fue ampliada, a pedido del propio Cardoso, también a la gestión de la exministra frenteamplista Liliam Kechichián.

"Lo de Cardoso es insostenible. Desde el FA le estamos pidiendo la renuncia a la Cámara de Diputados. Salvo que lo quieran amparar en los fueros, sus partidarios deberían exigirle lo mismo", escribió en su cuenta de Twitter el legislador comunista Gerardo Núñez.

La Cámara de Diputados discute este jueves los informes elaborados por la comisión investigadora. El diputado colorado Conrado Rodríguez respaldó el accionar de su correligionario mientras que el frenteamplista Gustavo Olmos aseguró que el exministro ignoró los límites entre el interés pública y el privado.