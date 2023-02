Fabián Coito: "Queremos que Deportivo Maldonado siga peleando por cosas importantes"

Deportivo Maldonado tiene el desafío más grande de su historia a la vuelta de la esquina. El próximo jueves, a la hora 21.00 en el Campus, el equipo fernandino hará su estreno en la Copa Libertadores enfrentando a Fortaleza de Brasil. Sobre ese reto, su retorno al fútbol uruguayo para dirigir a nivel de clubes y su arranque en el Torneo Apertura, Referí charló con el entrenador Fabián Coito.

A los 55 años y con una sola experiencia en Primera División, que fue en el Clasificatorio 2004 con Central Español, Coito llegó a Deportivo Maldonado en diciembre del año pasado y se sorprendió por la organización del club, el nivel de sus infraestructuras y, sobre todo, por la tranquilidad del entorno a la hora de trabajar.

"Estoy en un club muy lindo, que tiene un buen complejo deportivo con tres canchas para entrenar, buena parte edilicia, con privacidad para el futbolista y mucha tranquilidad. El plantel llega temprano, se les da un buen desayuno y una hora después comienza el entrenamiento. Tenemos espacio y disponibilidad después para hacer trabajos de charla y video. Al club lo atiende gente de la ciudad con mucho amor", dijo Coito.

Coito formó su cuerpo con Boris Silva Acuña, quien estaba trabajando como coordinador de formativas de Fénix, Lucas Maggiolo como metodólogo, Carlos Cóppola como encargado de análisis y edición de video y Matías Recto, quien estaba trabajando en juveniles, también colabora ahora en video y grabación de los partidos. Leonardo Rojas se mantuvo como preparador físico y Hugo Carranza como entrenador de goleros.

"Nunca había tenido un metodólogo en el cuerpo técnico y era algo que quería sumar. Lucas es alguien muy capaz y se encarga de regular cargas de los entrenamientos, respetar los momentos de los jugadores según sus edades y esfuerzos de acuerdo a lo que queremos para los entrenamientos", explicó Coito.

De su mano, Deportivo Maldonado le ganó 1-0 a Plaza Colonia en el debut y empató en su segunda presentación 1-1 con Racing. "Jugamos mejor con Racing pero el resultado lo logramos con Plaza. En el fútbol profesional lo importante es ganar, pero por el contenido, el funcionamiento y los procedimientos contra Racing jugamos mejor pero no pudimos agrandar la diferencia y en un ataque esporádico nos empataron. Pudimos tener una mejor reacción y ya lo hablamos con el grupo, pero estoy conforme y contento con este inicio porque además el grupo de jugadores me recibió muy bien y se generó una buena química de trabajo".

"Este equipo viene de lograr cosas muy importantes, por eso quise que siguiera la base más grande posible". Después de cerrar las renovaciones de Guillermo Cotugno y Facundo Tealde, y de sufrir las bajas de Ángel Rodríguez (César Vallejo), Federico Anselmo, Valentín Amoroso, Alex Silva Quiroga (Progreso), Matías Belloso, Valentín Fernández, Joaquín Varela (Instituto de Córdoba), Joaquín Zeballos (Santiago Wanderers) y Luis Aguiar (Oriental de La Paz), el Depor se reforzó con Hernán Toledo (Estudiantes de La Plata), Nicolás Queiroz (Rentistas), Agustín Alfaro (Fénix), Claudio Paul Spinelli (Lanús), Gonzalo Silva (golero juvenil de Peñarol) y el argentino ex Cerro Largo, Tomás Fernández (San Martín de San Juan).

"El club tiene un presupuesto para contratar del cual no se sale. Eso te limita por un lado pero te da tranquilidad por otro porque este es un club donde no se habla de atraso de pagos sino que está muy bien organizado", afirmó el entrenador.

Después de dirigir durante casi 15 a selecciones, primero a las formativas de Uruguay y después a la mayor de Honduras, Coito experimenta sensaciones diferentes al frente de un club.

"Es muy distinta la dinámica de trabajo. A un plantel de selección lo seleccionás y al mes podés hacer los cambios que vos quieras, la frecuencia del entrenamiento es diferente porque en una selección tenés un mes o un mes y medio de paréntesis entre las competencias. Pero para trabajar en un club es para lo que nos preparamos los entrenadores, me siento un privilegiado y por la edad en la que estoy también siento que estoy en un momento ideal".

"Siempre me mantuve en contacto con el fútbol uruguayo, cuando no estaba en el país lo seguí con aplicaciones porque es un fútbol que me gusta, al margen de la estética. Me gusta mucho mi país y su competencia, pero lógicamente ahora lo estoy siguiendo totalmente de lleno".

Su anterior experiencia había sido en el primer semestre de 2004 en Central Español, club donde trabajaba en formativas y fue promovido a Primera para dirigir a jugadores como Julio Mozzo, Hugo Costella o Marcelo Mancilla. El equipo terminó penúltimo con dos triunfos, seis empates y nueve derrotas.

Tras ese semestre, Coito volvió a formativas y en 2007 se vinculó con las selecciones juveniles de Uruguay donde tuvo un largo y exitoso ciclo con un vicecampeonato mundial sub 17 en México 2011 y un campeonato sudamericano sub 20, en Ecuador 2017, entre otros logros, como una medalla de oro en Juegos Panamericanos (Toronto 2015) y la clasificación a todos los mundiales a través de los Sudamericanos que dirigió tanto en sub 17 como en sub 20.

El desafío de la Libertadores

"Jugar la Copa es histórico, más allá de sus experiencias anteriores estos jugadores se lo han ganado porque nadie les regaló nada. Tenemos mucha ilusión todos, el rival será durísimo porque el fútbol brasileño es de alto nivel, este equipo mantuvo el cuerpo técnico y se reforzó. Pero son dos partidos, dependerá de los momentos quién continúa en la copa, cada uno con sus armas va a intentar avanzar y no hay nada dicho antes de jugar los partidos", adelantó Coito.

Este jueves, a la hora 21.00 en el Campus, su equipo se enfrentará con Fortaleza de Brasil, octavo en el último Brasileirao.

El equipo es dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda y cuenta con varias figuras de renombre: el zaguero argentino Emanuel Brítez, ex Independiente, Yago Pikachu, ex Vasco da Gama y selecciones juveniles de Brasil, Pedro Rocha, verdugo de Peñarol en la Sudamericana 2021 con Athletico Paranaense, Thiago Galhardo, ex Vasco, Inter y Celta de Vigo, y los argentinos Silvio Romero, Juan Martín Lucero y Tomás Pochettino.

Yago Pikachu está suspendido por su roja ante Estudiantes, en octavos de final de la Copa Libertadores del año pasado. Fortaleza fue eliminado en esa instancia ante el pincha.

"Queremos que Deportivo Maldonado siga peleando por cosas importantes y atender el desafío de la Copa sin desenfocarnos de la competencia local", dijo Coito que adelantó que este sábado, en la visita a Cerro no rotará el plantel.

El equipo viene jugando con Guillermo Reyes, Guillermo Cotugno, Ángel Cayetano, Martín Ferreira, Agustín Alfaro; Nicolás Queiroz, Facundo Píriz, Maximiliano Cantera; Eduardo Darias, Claudio Paul Spinelli y Hernán Toledo.

"El campo de juego del Campus está muy bueno, en verano enfrentamos ahí a Independiente del Valle y Racing y el nivel se ha mantenido. Tenía una impresión que la cancha iba a ser lenta y pesada, pero al contrario, está baja y rápida", comentó el DT de los fernandinos.

"Queremos consolidarnos en posiciones que nos hagan pelear por ingresar a copas internacionales, fue durísimo lo que se logró el año pasado en el club, no es sencillo pero tenemos la ambición de mantener ese protagonismo y para eso hay que prepararse, exigirse. Nuestra idea es jugar de igual a igual con cualquier equipo y ser capaces de adaptarnos a las distintas situaciones que tengamos que enfrentar porque esas son las características de los buenos equipos", concluyó Coito.