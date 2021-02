Federación Rural desea analizar con el gobierno por qué es tan costoso producir en el país

La urgente necesidad de accionar para que mejore la competitividad de las empresas del sector agropecuario es un tema clave para la Federación Rural, está entre las prioridades a considerar con el gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou y, por lo tanto, ese tema fue abordado con relevancia en la primera reunión del año entre los directivos de la Federación Rural (FR), este lunes 1° de febrero.

El encuentro inicial en 2021 de las autoridades de la gremial se realizó de forma semipresencial: una decena de directivos se encontraron en Montevideo y el resto participó a distancia, de forma virtual.

El presidente de la institución con sede en la avenida 18 de Julio, en Montevideo, Julio Armand Ugón, detalló a El Observador que desde la FR planean solicitar reuniones con el gobierno para discutir sobre los costos de producción nacional y los aranceles para el acceso a algunos mercados internacionales a los que Uruguay exporta, valores que afectan la competitividad.

Primera sesión del Consejo Directivo de Federación Rural de 2021. pic.twitter.com/01URbIR5gD — Federación Rural (@federacionrural) February 1, 2021

Charlas con el gobierno

"La competitividad es un tema que preocupa a los productores, que abarca diferentes ángulos, desde el costo de los combustibles hasta el precio de los productos, por qué en Uruguay se produce de forma costosa", detalló Armand Ugón.

“Hay cosas que podemos arreglar nosotros y otros costos que los tiene la industria, por ejemplo el frigorífico. Acá, un animal para matar cuesta entre US$ 200 y US$ 250, en Brasil cuesta US$ 120 y en Paraguay US$ 80; son costos que se le van agregando y que termina pagando el productor, que es el último de la cadena. Todos se van pasando el precio y el productor no tiene a quién pasárselo, todo termina afectando al productor”, sostuvo.

Según explicó, se hablará sobre los valores de la producción y también sobre los valores que pagan aquellos productores que exportan.

“Uruguay, este último año pagó casi US$ 200 millones de aranceles, ahí está la función del Ministerio de Relaciones Exteriores de hacer acuerdos o buscar la posibilidad de bajar los aranceles cuando nosotros vendemos. Porque hay mercados a los que llegamos en los que tenemos que pagar el 25% de lo que estamos exportando para poder entrar. Queremos hablar de bajar eso porque termina beneficiando al país, a los productores y a todos”, indicó.

Por otro lado, la gremial de productores ya solicitó un encuentro con la Comisión de Ganadería del Senado para presentar su postura acerca de la ley Forestal. La reunión fue pedida a fin de 2020 y aguardan la respuesta. Armand Ugón dijo que desde la FR explicarán por qué no apoyan los cambios y añadió: "Creemos que es una ley que va contra la propiedad privada y define lo que pueda hacer el productor dentro de su campo y eso no nos parece bien, por eso vamos a llevar nuestra posición”.

Además, agregó que también pedirán diferentes reuniones con productores forestales para informarse. “Si bien la FR ya tiene una posición tomada de que no va a apoyar esa ley también queremos informarnos un poco”, comentó.

Elegirán un representante

Dentro de la agenda de la primera reunión del año estuvo la decisión de elegir un representante para el Instituto Nacional de Bienestar Animal. En los próximos días se deberá presentar, ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el nombre de quién representará en la directiva de este instituto al sector productivo.

Armand Ugón comentó que se intentará elegir un nombre en conjunto con las diferentes gremiales y, si eso no es posible, cada gremial enviará un nombre para que se elija en el MGAP.

“Todos los productores vamos a tener un lugar en ese instituto, vamos a tener que hablar con los compañeros de las otras organizaciones para consensuar un nombre o cada gremial enviará sus nombres y después el ministro (Carlos María Uriarte), o quien sea, decidirá”, indicó.

Según dijo, aún no hay ningún nombre sobre la mesa, pero que se decidirá en los próximos días.

Las actividades de 2021

Otro de los temas tratados en la reunión fue la agenda 2021 de la gremial ruralista.

El presidente indicó que en el primer encuentro se discutió sobre la realización del congreso en el mes de mayo, “que aún no se sabe si será en forma virtual o presencial”.

Además, los productores hablaron sobre las actividades que se planearán para este año, que comenzarán a planificarse próximamente.