Femicidio en Paysandú: el hombre que “andaba como si nada” tras enterrar a su hijastra en un hoyo debajo de su casa

Shakira Rossana Morales Rey tenía 20 años y se había reportado como desaparecida el 20 de mayo pasado. Fue encontrada muerta el martes 7 por la Policía de Paysandú. Ese mismo día, por la noche, los vecinos prendieron fuego la precaria vivienda de su padrastro de 36 años, que confesó el asesinato. Entre esa casa y la suya, en un predio compartido, la hallaron enterrada.

El caso conmocionó el humilde barrio Curupí de la capital sanducera, que aún no sale de su asombro por el femicidio y por la forma en que mataron a Shakira, como todos la llamaban.

La Justicia imputó este miércoles al hombre por el delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio, a pedido de la fiscal del caso Cecilia Irigoyen. El imputado tiene un antecedente por receptación.

Los habitantes de esa zona al noroeste de la ciudad cercana al río Uruguay y al arroyo La Curtiembre, en la que se alternan casas del Plan Quinquenal de Viviendas y otras de madera y chapa, aseguraron que en los últimos años habían ganado en tranquilidad y sosiego, y que incluso durante la noche podían caminar por sus calles sin mayores inconvenientes.

Los vecinos de Curupí prendieron fuego la vivienda del asesino

Por eso, que una mujer haya sido encontrada asesinada y bajo tierra en un hoyo de 80 centímetros de profundidad, generó impacto y conmoción. “Nunca había visto algo así”, comentó Jesús, un panadero del barrio y que vive allí desde hace tres lustros. En conversación con El Observador, relató que conoce al muchacho –al padrastro de Shakira– desde “hace muchos años” y que jamás hubiera sospechado que haría algo así.

“Me lo cruzaba y nos saludábamos. Un día antes lo vi con un carrito llevando leña. Y estos últimos días, andaba por acá como si nada, con su mochila y la radio lo más campante”, continuó. Según dijo a El Observador, el jefe de Policía de Paysandú Eduar Alvez, se calcula que la joven murió la madrugada del 21 de mayo, poco después de haberse reportado su desaparición.

“Tocó hondo en el barrio”, subrayó Jesús. Entre él y su señora Ana contaron que la madre de Shakira –una información confirmada también por la Policía– se mudó al barrio P3 (cercano al Curupí) el pasado 15 de mayo, y que desde entonces quedaron solos la chica y su padrastro. “Nos ganó a todos; nos dejó sorprendidos. En el Curupí nunca había pasado esto”, coincidió Ana, quien agregó que al asesino jamás le conoció un trabajo fijo y que consumía drogas.

De acuerdo a lo publicado por El Telégrafo, Shakira era conocida por deambular por la calle vendiendo libros y curitas.

"Le vamos a prender fuego el rancho"

Ni bien cayó la noche del martes, y la Policía se llevó al asesino detenido –los efectivos habían trabajado todo ese día en el lugar–, los vecinos enfurecidos prendieron fuego las precarias edificaciones que ocupaban las viviendas del hombre y de Shakira, que vivía en una especie de cuarto lindero al de su asesino. Entre medio de las dos casas, fabricadas con madera, nailon y chapa, estaba el hoyo.

“Le vamos a prender fuego el rancho”. Así anunciaban los habitantes del Curupí a los policías cuando estaban en plena faena. Y cumplieron. Las llamas –apagadas por los bomberos luego de una llamada al 911– lo consumieron todo: apenas quedaban unos postes calcinados, ropas chamuscadas, una biblia hecha pedazos y restos de utensilios de cocina, zapatos o medicamentos.

Javier, más conocido como Quico y que vive enfrente a la ahora calcinada vivienda, dijo a El Observador que todo ha sido “de no creer”. “Imagínate, pasó frente a mi casa. Me enteré al volver del monte, que fui a buscar leña. Cuando llegué estaba todo el mundo acá”, relató. El impacto, incluso, le quitó el sueño. “No dormí en toda la noche”, añadió.

Movilización

Mientras el detenido declaraba, un grupo de mujeres se manifestó en las puertas del juzgado para reclamar justicia por Shakira y para denunciar los femicidios.

“Pedimos justicia porque la madre hizo un papelón en el cementerio, que se desmayaba, que le daba un infarto. ¿Ustedes ven la madre acá? No, no está presente. La madre ni nadie. Ella lo único que quiere es la plata y nada más”, dijo una de las manifestantes a Subrayado.

“Lo único que hacía era usar a Shakira. Y eso no se hace. Porque las madres están en las buenas y en las malas. Si no fuera así, la madre estaría presente acá. Y no dejarla tirada y arrastrarla a la calle como hizo con 15 años”, agregó.