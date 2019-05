Feola se comprometió a "hacer todo lo que esté a su alcance" para darle respuestas a los familiares de desaparecidos

“Asumo el compromiso de hacer todo lo que esté al alcance de este comandante para darle mayor claridad a la historia y para dar respuesta, en primer lugar, a quienes continúan buscando a sus seres queridos”, afirmó el comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, en el acto por el 208 aniversario del Ejército Nacional en Plaza Independencia.

A principios de abril, cuando asumió como nuevo comandante en jefe del Ejército, se negó a repudiar las desapariciones en dictadura. En esa ocasión, Feola dijo: “No voy a repudiar porque no sé si están confirmadas o no. Yo sé que los familiares están muy dolidos, todos lo estaríamos si hay desaparecidos Pero yo esa respuesta no se la puedo dar”. También expresó que "no hay un pacto de silencio".

Este sábado, en la conmemoración de la Batalla de Las Piedras, Feola dijo que el Ejército quiere dejar un mensaje de “espíritu conciliador” conforme a los hombres y mujeres que lo integran en el presente.

Y agregó: “El Ejercito que hoy comando respeta íntegramente los derechos humanos, rechaza enfáticamente los excesos y desvíos del pasado y no estamos al servicio de ocultarlos o justificarlos. Advertimos que los hubo como una amarga consecuencia de un terrible e indeseable enfrentamientos entre hermanos”.

En un breve discurso, en el que Feola también hizo un repaso de la historia del Ejército y de las actividades que sus integrantes han realizado al servicio de la población –por ejemplo, por tareas de evacuación y refugio de ciudadanos afectados por desastres naturales–, el comandante completó su mensaje: “Todos los uruguayos son hijos de una misma nación, orgullosos de los hitos históricos que le dieron forma y contenido a la república de la que formamos parte, pero también herederos de una historia común de encuentros y desencuentros y aun de enfrentamientos por ideas o causas que de la tienda de cada quien se entendieron justas”.

El ministro de Defensa, José Bayardi, dijo en rueda de prensa que no comparte las declaraciones de Feola, pero que le “consta” que el comandante en jefe está haciendo lo posible para “darle respuesta a los temas de derechos humanos que quedan por resolver”. Y agregó: “Cada uno expresa una lectura de la realidad como la entiende. Conocía el discurso de forma previa y me pareció importante que, de alguna manera, catalogara las situaciones como las entendiera. Yo lo hice de otra manera pero no le impongo a nadie lo que tiene que decir”.

Por su parte, la senadora frenteamplista Mónica Xavier señaló que no comparte la visión de que la dictadura fue un “enfrentamiento de hermanos entre hermanos”, sino que lo que hubo fue un terrorismo de Estado.

El 13 de mayo, Feola presentó una denuncia penal contra el periodista Gabriel Pereyra por difamación en nombre de todo el Ejército. De acuerdo al escrito al que accedió El Observador, Feola escribió que radica la denuncia en su “condición de comandante en jefe del Ejército por los agravios a los señores oficiales generales y oficiales superiores del Ejército Nacional”, por lo que no la presenta a título personal sino de la institución. El periodista había calificado de “cobardes y atorrantes” las expresiones de Feola respecto a los desaparecidos.

Consultado al respecto, Feola indicó: “Acá hablamos con respeto. Si hablamos con respeto, vamos a seguir. Siempre hay críticas positivas y negativas. Si es con respeto, yo recibo todo”.

Como parte del acto por el 208 aniversario del Ejército Nacional, Presidencia colocó una ofrenda floral al pie del monumento a José Gervasio Artigas y entregó pabellones a los efectivos que irán en misión a Altos del Golán.

En el marco del 208º aniversario del Ejército Nacional se realizó la ceremonia del izado de Pabellones en la Plaza del Ejército.

Reforma militar

En su discurso, Feola se refirió a la reforma de la ley orgánica militar que fue votada el martes en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. El comandante en jefe del Ejército dijo que esta actualización será el "futuro como institución en cuanto a estructura y organización". "Confiamos que nuestros argumentos, como así también nuestra demostración de compromiso con la Patria, harán que avancemos institucionalmente , para bien de las futuras generaciones".

A continuación, mencionó algunas iniciativas vinculadas a la formación del personal subalterno, el reclutamiento "de futuros servidores" y la inauguración del Liceo Militar del Norte, en Tacuarembó. Además, destacó el proyecto de viviendas de servicio, destinadas al personal subalterno para "apoyar los núcleos familiares más necesitados".

En agosto de 2018, el gobierno elevó al Parlamento el proyecto de reforma, que fue discutido el martes en la Comisión de Defensa de la cámara baja, integrada por dos legisladores oficialistas y dos de la oposición. La votación culminó en empate, por lo cual se elevarán dos proyectos distintos. El proyecto votado por el Frente Amplio modifica en algunos aspectos el texto enviado por el Poder Ejecutivo en 2018, principalmente acentuando la reducción de los mandos altos del Ejército y eliminando los Tribunales de Honor.