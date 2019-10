Fernando H. Cardoso: "No es posible mantener al proteccionismo todo el tiempo como virtud"

El dos veces presidente de Brasil (1995-2002), Fernando Henrique Cardoso, disertó este miércoles en el Club de Golf de Uruguay sobre las perspectivas de desarrollo en América Latina de cara al futuro y los desafíos para el crecimiento económico de la región ante un escenario internacional de guerra comercial y avance tecnológico.

En la conmemoración del tercer aniversario del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), el reconocido intelectual hizo un reconto histórico sobre las características económicas de diferente países del continente, sin obviar contar algunas anécdotas personales, con principal destaque de cuando le tocó presidir al país más grande de Sudamérica.

Cardoso incluso reconoció que como brasileño "nunca tuvo mucha idea sobre América Latina", hasta que se fue a París, en donde todos sus amigos más cercanos eran latinoamericanos. “Empecé a hablar el castellano en Francia. En Brasil no se tenía mucho sentimiento de pertenencia con respecto a la región”, explicó.

Sobre el Mercosur, Cardoso mencionó que ha cambiado bastante su dirección debido a que “no es posible mantener al proteccionismo todo el tiempo como virtud”.

Dijo que la integración “hoy en día es una regla” y que los acuerdos comerciales en el mundo por esa razón van a prosperar.

“Hubo un momento en que el Mercosur cada vez que se reunía era para pedir excepciones y subir aranceles. El verdadero desarrollo es que los procesos productivos se den en todas las partes integradas. Cuando no se desarrollan la tendencia es a cerrarse. No se puede pensar el mundo del futuro con aislamiento”, comentó.

“Cuando me tocó llegar en los años 1990 la presidencia me acusaban de ser neoliberal. Liberal puede ser, pero ‘neo” ¿Qué es eso?”, bromeó en un pasaje de su discurso el político.

La aparición de China y el desafío de la creatividad

Con la aparición de China como agente comercial global trascendente, explicó Cardoso, hubo en el mundo una “transformación en los procesos productivos enorme” que no se había considerado después de la década de 1990, tras la creación de la Unión Europea y la caída del Muro de Berlín.

“Estamos en un momento en que estamos descubriendo que hay globalización y ahora vamos a descubrir que esta globalización va a depender de la capacidad creativa y las formas de conocimiento .¿Quién va adueñarse de la capacidad tecnológica que va a dominar el futuro? Ese es el gran tema de hoy y es por lo que pelean China y Estados Unidos en este momento”, comentó.

El gran tema para América Latina, prosiguió, es si va a poder entrar o no en esa nueva ola, y sostuvo que los que lo logren van a tener beneficios mientras que los que no, van a quedar rezagados. “Eso es lo que nos está angustiando en América Latina, si vamos a ser capaces de entrar o no”, subrayó.

A su vez, Cardoso dijo que “el mundo no solo está viviendo una nueva forma de la organización de la producción sino también la de otro tipo de concentración de la renta”.

“La renta se concentra, la productividad se incrementa y eso implica una pesadilla para el mundo porque cuestiona lo que se va a hacer con las generaciones que vienen. ¿Qué trabajo van a tener? Por eso ahora se está discutiendo si va a haber renta universal, se dan cuenta que en el futuro las personas quizás no tengan empleo. La población envejece, el trabajo disminuye y la renta aumenta”, señaló.

Cardoso apuntó que se están viviendo cambios muy profundos en simultáneo con un avance de la ciencia “enorme”, que son mucho más avanzados que los económicos y los de la sociedad.

“Estos son los desafíos que se tienen y en realidad las sociedades nuestras ni siquiera han tomado consciencia de esas cuestiones. La pelea no se da más como se dio en el pasado entre los comunistas –la Unión Soviética- y el capitalismo –Estados Unidos-. Ahora China y EEUU no están discutiendo si el mercado va a crecer o no. Sí va a crecer, las reglas son esas. No tenemos todavía una expresión ideológica para calificar que futuro queremos. La política todavía no entró en estos temas”, concluyó Cardoso.

En referencia a este punto, agregó que la capacidad que la gente tiene ahora de comunicarse en redes ha desembocado en la actualidad en una “sociedad que hierve a cada rato”, a partir de tribus que se forman y que influyen en la política y no se sabe bien cómo se dominaran.

En este sentido, destacó la importancia de países que mantienen instituciones políticas más fuertes como Uruguay, dado que además amortiguan el surgimiento de liderazgos basados en personalismos.

“Si uno va a Twitter va a ver que la gente ahí habla cualquier cosa. La tontería es decir algo, expresar un sentimiento, no un pensamiento”.

Sobre temas de intercambio comercial, el sociólogo dijo que según los estudios que realizó hace varias décadas, los países productores de materias primas pierden en los trueques comerciales con los manufactureros.

“Las bajas en los precios en la industrialización no se trasladaban porque los sindicatos de los países desarrollados se organizaban y había mejor distribución de la renta que aquí, además de que la fluctuación de precios de los commodities era más acentuada. En los intercambios generales perdimos en comparación con los países más industrializados”, aseguró el expresidente brasileño.

Aludió en base a sus propios estudios que en los años 1980 y 1990 empezó a haber una diferencia muy fuerte con el pasado, cuando los países más industrializados de Europa y Estados Unidos comenzaron a demandar comida, lo que provocó un proceso de unificación de los mercados, que después tuvo como consecuencia una integración muy grande de la economía global.