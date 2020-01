Ferreri pidió disculpas por la broma sobre Civila y la interna socialista

El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, se disculpó por la broma que le realizó a Daniel Martínez en el lanzamiento de la candidatura a la Intendencia de Montevideo (IMM).

Una vez que terminó la conferencia de prensa en la Huella de Seregni, Martínez le comentó por lo bajo a Pablo Ferreri –sentado a su lado– que había "unos cuantos latas (socialistas) de los que ya se fueron" que igual habían asistido al lanzamiento. Con el micrófono todavía prendido, Ferreri le respondió entre risas: "Civila está al fondo".

"Lo que pretendió ser una broma fue un comentario infeliz y desafortunado. Pido disculpas públicas", escribió en su cuenta de Twitter. Ferreri fue invitado al programa Buen día Uruguay, donde ratificó sus disculpas.

La broma en referencia al secretario general del Partido Socialista ocurrió en medio de horas turbulentas para el Partido Socialista. Este lunes, el Ejecutivo del partido ratificó su decisión de apoyar la candidatura de Carolina Cosse, tal como había definido la departamental de Montevideo. Ese apoyo había tenido lugar semanas después de que Martínez declinara postularse, al sentir la falta de respaldo de su propio partido. Sin embargo, a los pocos días Martínez reconsideró su postura y aceptó competir. Mientras que la corriente mayoritaria –liderada por Gonzalo Civila– planteó no dar marcha atrás a la decisión de la departamental, la minoría propuso que se habilitara también el apoyo a Martínez.

Consultado sobre la situación de su partido, y si estaba considerando renunciar a él, Martínez dijo que "el futuro dirá". "Hoy el partido está discutiendo. No me voy a poner a laudar o emitir opinión sobre la interna. No me corresponde", agregó.