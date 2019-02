Le dieron la bienvenida a Ferreyra y a todo el nuevo cuerpo técnico sub 20

Gustavo Ferreyra es desde este lunes el nuevo entrenador de la selección uruguaya sub 20, ocupando el puesto que quedó vacante tras la salida de su excompañero de trabajo, Fabián Coito, quien dejó el cargo para dirigir a la selección mayor de Honduras.

En un acto que contó con la presencia del técnico de la selección nacional y coordinador de selecciones, Óscar Washington Tabárez, los integrantes de su cuerpo técnico y el presidente de la Comisión Normalizadora de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Pedro Bordaberry, Ferreyra tuvo su presentación oficial junto a su staff, el que mantiene la mayoría de los nombres que trabajaron en la era Coito.

Si bien quien era el DT ya no sigue en el cargo, el nuevo cuerpo técnico mantiene una continuidad en un proceso que tras el Sudamericano de Chile tiene por delante este año el Mundial de Polonia en mayo-junio y el Panamericano de Lima en julio-agosto.

Ferreyra abrió su exposición ante los medios agradeciendo especialmente a Tabárez, quien siguió la conferencia atentamente ubicado junto al nuevo equipo de la selección juvenil. “Es la cabeza del proceso que todos conocemos, que cuando tomó la decisión me dijo convencido de que era la persona correcta para dirigir a la selección sub 20. Así que primero que nada debo agradecerle a él, a la AUF y a todos los que me han apoyado”, expresó sobre el Maestro.

“Creo estar preparado para la tarea. Luego, el tiempo lo dirá. Lo que sí estoy seguro es que somos un equipo que nos conocemos, que nos tenemos mucha confianza y sabemos lo que puede dar cada uno. Lo que sí podemos asegurar es un trabajo serio y responsable en la misma línea de lo que se venía haciendo y lo que se viene haciendo hace muchos años en la AUF”, agregó el flamante DT celeste, quien destacó que “la responsabilidad es grande, sobre todo la responsabilidad de estar a la altura”. “Lo que sí podemos prometer es trabajo”, resaltó.

El nuevo entrenador de la sub 20 valoró la experiencia acumulada por él y sus asistentes a lo largo de los años en que formaron equipo en las distintas categorías de la celeste.

“Empecé a trabajar en la selección en el año 2010 como asistente técnico de Fabián Coito en la selección sub 17. Hemos vivido muchísimas experiencias, hemos estado en campeonatos internacionales, sudamericanos, mundiales, tuvimos la virtud de poder participar en todos los mundiales que se disputaron desde esa fecha hasta ahora, y también de jugar mucho a nivel internacional, que eso es quizás un poco lo que diferencia a la selección del fútbol local”, señaló.

En ese sentido, manifestó que todo ese aprendizaje es positivo. “Va a ser favorable y es una ventaja a la hora de encarar el trabajo y preparar lo más inmediato que viene ahora, que es el Mundial”.

Consultado sobre cuál era su objetivo, Ferreyra dijo que intentará mantener el nivel de lo que se ha hecho hasta ahora en las selecciones juveniles de Uruguay.

“Capaz que si lo digo no parece un gran objetivo”, comentó. “En todos los campeonatos que hemos disputado, hemos tenido muy buena participación. A veces uno se mal acostumbra, porque clasifica a todos los mundiales y parece algo fácil, pero no, es algo muy difícil y que requiere mucho trabajo de todos”.

Con respecto al mundial, dijo que aspiran a cumplir un buen papel, lo que engloba muchos aspectos. “No solamente los resultados deportivos, sino hacer bien el trabajo, estar a la altura, presentar a los jugadores desafíos que estén acordes a sus posibilidad, hacerlos crecer, seguir formándolos en el ámbito deportivo y en el personal”.

Las charlas con Tabárez y Coito

Ferreyra reveló cómo fueron las charlas que mantuvo con Coito y con Tabárez, que luego derivaron en la llegada a su nuevo cargo.

Señaló que con Coito coincidieron en Central Español, donde inició su carrera como DT de juveniles y al poco tiempo ambos estaban al frente del primer equipo de los palermitanos. “Tenemos un conocimiento de la vida, del fútbol, y de la vida personal”, indicó.

“Puedo asegurar que para Fabián fue una decisión muy difícil”, dijo sobre la salida de la sub 20 y de su paso a Honduras. “Tomó esta decisión tras pensarlo mucho y lo primero que hizo fue invitarme a trabajar con él, como también al resto del cuerpo técnico. Y ahí nosotros también tuvimos que pensarlo, tomar decisiones y se dieron varias circunstancias como para que él emigrara y yo me quedara”, explicó.

"En lo estrictamente deportivo, nosotros como entrenadores tenemos ciertas ideas y trataremos de ejecutarlas y que se vean después en el campo de juego y en el estilo de juego del equipo" (Gustavo Ferreyra)

“Ahora que se dio está posibilidad estoy muy contento por mí, por la gente que va a trabajar conmigo, pero también hay un sabor agridulce porque, no se desarma, pero sí, momentáneamente, hay una separación de un grupo que trabajaba muy coordinado, que nos conocemos de muchos años y que tenemos aceitada la dinámica de trabajo”, agregó.

También señaló que no vio como sorpresiva la salida de Coito ya que había tenido varias propuestas. “Quizás sí en el momento que él lo decidió y me lo comunicó fue como una especie de shock de estar viviéndolo y saber que él ya había tomado la decisión. Pero no me sorprendió para nada”.

Además de hablar con su excompañero, Ferreyra también dialogó con Tabárez, a quien le contó la importancia del reto que asumía.“En lo personal, se lo comenté al Maestro el otro día, es el desafío más importante que he tenido como entrenador y ojalá que el tiempo le dé la razón, sobre todo al Maestro que confió en mí”, manifestó.

“Para mí significa muchísimo poder estar acá, voy a ocupar otro lugar, tomando más responsabilidades y más decisiones. Va a ser una tarea diferente y significa un gran desafío en mi vida profesional, en mi vida personal, porque en el proceso lo que hacemos es acompañar un proceso de aprendizaje y formación y no es solamente de los jugadores, sino de nosotros los entrenadores de tratar de aprender y volcarle a los jugadores y a toda la gente de nuestro entorno, nuestra experiencia”, dijo el nuevo DT de la sub 20, ilusionado en su nuevo puesto y con ganas de seguir creciendo.

Ferreyra será el entrenador de la selección sub 20 hasta los Juegos Panamericanos de Lima, que finalizan en agosto.

Con la base del Sudamericano, pero la lista está abierta

“La idea está sobre la base del grupo que fue a competir en el Sudamericano y logró la clasificación, por lo tanto seguramente la base sea el equipo que jugó el Sudamericano”, dijo Ferreyra sobre los posibles futbolistas para el Mundial. “Nosotros siempre decimos que la selección es abierta, que todos los jugadores que estén en edad, en condiciones y en un momento ideal para integrarla, la van a integrar, por lo tanto en ese sentido cuando retomemos los trabajos ahí evaluaremos quiénes son los jugadores que están en mejor momento, los que se están destacando, como para poder integrarlos. Por supuesto que puede haber algunos cambios, como también quienes han jugado y de quienes estamos satisfechos con su rendimiento pueden volver a estar”.

Bordaberry explicó la elección de Ferreyra

“Consultamos al Maestro Tabárez en primer lugar y después consultamos a Aldo (Gioia, presidente del Consejo Ejecutivo Juvenil de la AUF) y la sugerencia del Maestro, y también de Aldo, fue que la persona indicada para ser el nuevo entrenador de la sub 20 fuera Gustavo. Por muchos motivos que nos señalaron: por cómo es como persona, por cómo es como profesional, por la experiencia que ha acumulado durante tanto tiempo acá trabajando en el Complejo Celeste y en el proceso de selecciones”, dijo Bordaberry.

Así quedó conformado el nuevo cuerpo técnico de la sub 20

Gustavo Ferreyra: entrenador principal de la selección sub 20

Carlos Nicola: entrenador de arqueros y ayudante técnico. Se mantiene en el cargo

Pablo Alonso: analista de videos

Andrés Larrosa: se incorpora al cuerpo técnico y es ayudante técnico

Diego Estavillo: preparador físico

Juan Carlos García: médico

Axel Ocampo: psicólogo de selecciones juveniles desde marzo de 2017