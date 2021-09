Festival de Cine de San Sebastián 2021: mirá la lista completa de ganadores

La película, sobre la huida de una joven de una familia disfuncional, competía en la Sección Oficial con filmes que habían sonado como fuertes contendientes por la Concha de Oro, como Maixabel, de Icíar Bollaín; Benediction, de Terence Davies o Arthur Rambo, de Laurent Cantet.

En total, en el principal apartado competían dieciséis películas, dos de ellas latinoamericanas y cuatro españolas.

"No me lo esperaba", dijo una emocionada Alina Grigore, directora y actriz de 36 años, al recoger su trofeo en la gala realizada en el Kursaal, el centro de convenciones de la ciudad, en el norte de España.

Grigore, que logra para Rumania su primera Concha de Oro, dio las gracias a "todas aquellas mujeres y hombres que nos dieron la oportunidad de llevar nuestro mensaje tan lejos".

- Mejor dirección y actuación -

El jurado de la 69ª edición del certamen, presidido por la directora georgiana Dea Kulumbegashvili, otorgó la Concha de Plata a la mejor dirección a la danesa Tea Lindeburg, por "As in Heaven", su primer largometraje.

"Nunca he ganado nada en mi vida y ganar este trofeo es una locura", expresó Lindeburg, quien firmó una película ambientada a finales del siglo XIX sobre una adolescente cuya vida cambia cuando su madre tiene un parto que acaba en tragedia.

Precisamente, Flora Ofelia Hofmann Lindahl, la joven danesa protagonista de "As In Heaven", ganó la Concha de Plata a la mejor actuación, un trofeo que compartió con la actriz estadounidense Jessica Chastain, por "The Eyes of Tammy Faye".

Este año fue la primera vez que en San Sebastián se entregó un galardón a la mejor actuación sin diferenciar por género.

"Espero que esta película nos enseñe a mirar más allá de nuestras primeras impresiones", dijo Chastain, quien en "The Eyes Of Tammy Faye" encarna a la telepredicadora evangelista Tammy Faye Bakker, una polémica figura que fue muy parodiada en programas cómicos en la televisión estadounidense.

Chastain, dos veces nominada al Óscar, decidió hacer este filme cuando vio un documental que mostraba un rostro más humano de la telepredicadora.

- Gran noche de Tatiana Huezo -

Considerado un trampolín del cine latinoamericano a Europa, el festival otorgó su premio a la mejor película de la región a "Noche de fuego", de la directora salvadoreña-mexicana Tatiana Huezo.

La película, que narra la violencia contra las mujeres en una zona rural de México, competía en el apartado Horizontes con otras nueve producciones o coproducciones de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Panamá y Uruguay.

"Ojalá que el cine nos devuelva la mirada a nuestras infancias, a nuestras niñas, ojala que nos haga voltear a verlas, a las niñas que fuimos, a las que somos hoy y a las que están por venir, porque vivas nos queremos", aseveró Huezo.

Ambientada en las montañas del estado de Guerrero (sur de México), donde las niñas juegan mientras sus madres buscan evitar que sean secuestradas, la cinta ganó otros dos premios en la noche: el de Cooperación Española y el de Radiotelevisión española (RTVE) Otra mirada.

"Noche de fuego" venía de haber recibido la Mención Especial en la sección Una Cierta Mirada en el Festival de Cannes.

Con la gala de premiación se cierra esta edición del festival, que proyectó más de 170 filmes bajo restricciones, como aforos reducidos en las salas y mascarillas obligatorias, por la pandemia del covid.

Este año se entregaron dos premios honoríficos Donostia, con los que el certamen reconoce la aportación al cine de grandes figuras, uno de ellos, a la actriz francesa Marion Cotillard.

El otro recayó en Johnny Depp, una decisión no exenta de polémica, ya que fue criticada por asociaciones de mujeres cineastas, por el hecho de que el actor estadounidense se haya visto relacionado con un caso de violencia conyugal que lo llevó a los tribunales y perjudicó a su imagen, aunque nunca fue condenado.

Dos películas uruguayas fueron nominadas

La primera es Las vacaciones de Hilda, el primer largometraje del director Agustín Banchero, que fue seleccionada para integrar la competencia oficial de New Directors. La película tuvo su estreno mundial este domingo 19 de setiembre y ya había participado anteriormente en Cine en Construcción (actualmente WIP Latam), la sección industria del Festival de San Sebastián para proyectos latinoamericanos en etapa de postproducción.

Por otro lado, en la sección Horizontes Latinos se presentó El empleado y el patrón, la película del uruguayo Manuel Nieto que ya se había estrenado oficialmente en el prestigioso Festival de Cannes. Este tercer largometraje de Nieto también había sido parte de WIP Latam, y se presenta como el retrato de dos jóvenes de clases sociales opuestas pero unidos por las carreras de caballos, con el sector agroindustrial como telón de fondo.

A continuación la lista completa de ganadores del festival:

Concha de Oro a la mejor película: “Crai Nou / Blue Moon”, de Alina Grigore.

Concha de Plata a la mejor dirección: Tea Lindeburg, “Du som er i himlen / As in heaven”

Concha de Plata a la mejor interpretación (EMPATE): Flora Ofelia Hofmann Lindalh, por “Du som er i himlen / As in heaven”, y Jessica Chastain por “The eyes of Tammy Faye”.

Concha de Plata a la mejor interpretación de un elenco: Candela Recio, Pablo Hoyos, Silvio Aguilar, Pablo Gavira, Claudia Navarro, Marta Casado, Rony-Michelle Pinzaru y Javier Sánchez, “Quién lo impide”.

Mejor fotografía: “Enquete sur un scandale d’etat’” (“Undercover”), Claire Mathon.

Mejor guion: Terence Davies, “Benediction”.

Premio especial del jurado: “Earwig”, de Lucile Hadzihalilovic.

Premio Horizontes Latinos: “Noche de fuego”, de Tatiana Huezo.

Premio Zabaltegi-Tabakalera: “Vórtex”, de Gaspar Noé.

Premio New Directors: Lena Lenskih y Ekatreina Perfilova, “Nich ’ya” (“Unwanted”).

Mejor película europea: “Ouistreham” (“Between Two Worlds”), de Emmanuel Carrère.

Premio Fipresci (Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica): “Quién lo impide”, de Jonás Trueba.

Premio Feroz 2021 “Asociación de Informadores Cinematográficos de España): “Quién lo impide”, de Jonás Trueba.

Premio del Público: “Petite Maman”, de Céline Sciamma.