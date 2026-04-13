De Argentina a Islandia: seis películas destacadas que dejó el festival de Cinemateca y que tenés que anotar para cuando se estrenen

Este domingo terminó la edición número 44 del Festival de Cine Internacional de Cinemateca , que a lo largo de dos semanas hizo pasar por sus pantallas a casi 200 producciones de Uruguay y el mundo entero. De toda esa lista, estas son apenas seis películas, una selección que abarca geografías, géneros y narrativas diferentes, pero que están entre lo más destacado de lo que pasó por el evento.

Una selección de filmes a la que estar atento para sus eventuales y posibles estrenos en las salas de cine uruguayas. Seis experiencias que incluyen dramas y comedias familiares, documentales, religión y venganza.

Durante más de 15 años, la cineasta argentina Lucrecia Martel se dedicó a trabajar en este documental, que tiene como punto de partida el asesinato del cacique y activista Javier Chocobar en Tucumán en 2009, un episodio que fue grabado y viralizado ya en aquel momento. La muerte del líder de la comunidad chuschagasta es la semilla de la que brotan una película de juicios (nunca un tribunal se filmó así, con tanta atención a los gestos, miradas y reacciones de los involucrados, con momentos de alta tensión que incluyen careos y alegatos), una reflexión sobre el valor de la memoria, una discusión sobre la herencia colonial, el racismo y la violencia institucional, y la historia de una comunidad entera. Intensa, épica y removedora, Martel da vuelta la idea del documental de crímenes clásico y la pasa por un filtro personal y contundente. (NT)

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Una adolescente de 17 años criada en el seno católico de Bilbao toma una decisión y provoca un terremoto en su familia: dedicar su vida a Dios y tomar los hábitos en un convento de clausura por el resto de su vida. Eso es el centro de Los domingos , la celebrada (y premiadísima) película española de Alauda Ruíz de Azúa , un título que además era uno de los más esperados del festival de Cinemateca y con razón. Esta producción es una excepcional disección de las crisis y las polarizaciones familiares, de los traumas intergeneracionales, la tradición de la fe, la libertad y la aceptación del destino de los demás. El trabajo de los actores es sublime, especialmente la debutante Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz, en una película que prescinde de los juicios de valor, que no toma partido por nadie y deja que el eco brutal de las intenciones de la protagonista reverbere de forma distinta y subjetiva en cada espectador. (EB)

Hijo mayor

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Cecilia Kang es argentina, pero sus padres no. Con una carrera que nació en el documental, la directora argentina pasa ahora a la ficción (aunque el documental también está presente) para contar la historia de su familia y sobre todo, la de su padre, un inmigrante coreano que tras dar la vuelta al mundo en busca de trabajo y oportunidades, recaló en Paraguay, tuvo allí una vida algo turbia, y luego se movió a Buenos Aires, donde se reunió con su familia y la expandió. Hijo mayor salta en el tiempo, las locaciones y hasta entre géneros para confeccionar una narrativa tierna, tensa en algunos momentos y siempre atractiva, en una historia que también está marcada por el valor de la memoria, el peso del desplazamiento y la distancia, y el desafío de encontrarse a uno mismo estando lejos de casa. (NT)

La misteriosa mirada del flamenco

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En un rincón polvoriento del desierto chileno, una niña llamada Lidia crece en medio de una comunidad de travestis que la protegen, le enseñan sobre el mundo y colaboran en que la vida le sea un poco más leve. Mientras eso sucede, una extraña enfermedad se apodera de los hombres que trabajan en la mina cercana y los mata lentamente, y todo apunta a que el origen de la epidemia es la persona más cercana de Lidia: su "madre", Flamenco. Emparentada con las historias que se cuentan en Las malas de Camila Sosa Villada, y con aires de wéstern y de película de venganza, esta ópera prima de Diego Céspedes se llevó el premio Un certain regard en Cannes y ofrece una conmovedora visión sobre lo que significa integrar un familia y defender su legado. (EB)

El amor que permanece

Embed - El amor que permanece | Hlynur Pálmason | Trailer (VOSE) | D'A 2026

Entre los paisajes desoladores, majestuosos y avasallantes de Islandia, una familia vive su vida. Trabajan, fracasan, crecen, se divierten, se accidentan, crían pollos, crían hijos. El padre pescador y la madre artista, separados, se reparten el cuidado de sus tres hijos y de un encantador perro, Panda (el corazón de la película), mientras conviven con sus dudas, sus fantasmas y sus frustraciones. Pero esto es, ante todo, una comedia, y hay unas cuantas carcajadas repartidas a lo largo de esta historia, además de un tono cálido y hasta algunos momentos de absurdo que encajan perfecto en el puzle. (NT)

The loneliest man in town

Embed - The Loneliest Man In Town | Clip original | Berlinale 2026 | StyleFeelFree. SFF magazine

La película que ganó el premio mayor del festival de Cinemateca es esta propuesta de los cineastas austríacos Tizza Covi y Rainer Frimmel que sigue a un personaje peculiar: un veterano cantante de blues de Viena que jamás salió de esa ciudad y que sueña con conocer el Delta del Mississipi, origen de todos sus ídolos y obsesiones. El personaje de Al Cook, este músico, es real y sus circunstancias también, pero debajo del registro documental se esboza una pátina ficcional que propicia un ejercicio sumamente llamativo y rico en significados. Graciosa, tierna, melancólica, con un personaje que parece salido de las películas de Kaurismäki, The loneliest man in town es uno de los grandes títulos que dejó el festival. (EB)