Fiorella Haim: "Me gustaría que más mujeres optaran por las áreas tecnológicas"

Por Daniela Calone, especial para El Observador

Fiorella Haim siempre supo que quería ser ingeniera. Ante la pregunta, en sus ojos grandes y atentos no hay rastro de dudas. Es una mujer decidida, que escoge cuidadosamente sus palabras antes de hablar. Es reservada cuando le preguntan sobre su vida personal y sus méritos. Pero habla abiertamente y con orgullo de Plan Ceibal, la empresa que vió crecer y de la que hoy es gerenta general.

Egresó de la Universidad de la República como ingeniera electricista. Obtuvo un Master of Science en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Le surgió la posibilidad de quedarse y conseguir un doctorado, pero las ganas de volver a Uruguay fueron más fuertes.

En una tarde lluviosa, recibe a El Observador en el Ceilab. La rodean mesas de trabajo, cajas de herramientas y las paredes anaranjadas de un espacio que fue creado para la creación de proyectos con tecnologías digitales.

La ganadora del Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga y Científica del Uruguay es una firme defensora de que niñas y niños conozcan la posibilidad de tener un futuro en el mundo de la ciencia y la tecnología. Sobre eso, y sobre su carrera, habló en esta entrevista.

¿Siempre supiste que querías ser ingeniera?

Desde muy chica me gustaron mucho las matemáticas y el área científica en general. Tuve la suerte de conocer a la mamá de un compañero de escuela que era ingeniera eléctrica y así supe que existía esa carrera. En mi familia hay tíos en el área de la ingeniería y primas en el área de la ciencia. Tuve la suerte de estar en contacto con las posibles opciones que había.

De todas las ramas de la ingeniería ¿por qué te decidiste por la ingeniería eléctrica?

Siempre me gustó la parte de la electrónica. El diseño de circuitos y de sistemas que puedan estar basados en microprocesadores fue lo que me pareció más motivante, porque es una herramienta que sirve para resolver distintos problemas, pueden ser del área de la salud, de la educación o de donde sea. Es una forma de actuar en la realidad y generar cosas nuevas, me pareció que había mucho espacio y mucho lugar ahí para trabajar.

¿Tuviste profesoras mujeres que dejaran una marca en tu educación?

Muchísimas, tuve profesoras en matemática, en física, en sistemas de comunicación. Siempre es bueno tener referencias. Es importante conocerlas, saber que existen y que hay posibilidades.

¿Recordás algún tipo de discriminación de parte de tus compañeros por ser mujer?

Discriminación no. Más bien había prejuicios. Había algunos comentarios de compañeros que decían “pa, es raro que una mujer haga ingeniería”, comentarios de ese estilo. Pero, por suerte, no me tocó la discriminación.

¿Detectas algún tipo de diferenciación en tu trabajo cuando te toca trabajar codo a codo con un hombre?

Creo que no. Hoy en día, en una inmensa mayoría de empresas hay una preocupación por eliminar brechas de género, por dar igualdad de oportunidades, por tener un ambiente de trabajo que sea equitativo. Al decir discriminar parece que se hace de forma consciente, y en realidad son mecanismos inconscientes, sesgos que hacen que a la hora de brindar oportunidades, capacitaciones o ascensos se genere una brecha dependiendo del género.

En Ceibal trabajamos con el modelo de Gestión de Calidad con Equidad de Género. Lo que tiene de bueno es que permite sistematizar acciones, medirlas y ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, cuando iniciamos el proceso en Ceibal en 2018 empezamos a medir las capacitaciones, uno de los indicadores que pide el modelo. En nuestras capacitaciones no había una política que dijera “no, las mujeres no pueden hacerlas”. Pero nos pusimos a ver cómo teníamos repartidas las horas de capacitación por género y había una diferencia en favor a los hombres. A veces los horarios o las modalidades en que se ofrecían las capacitaciones no favorecían a que mujeres que tenían tareas de cuidados las pudieran tomar, incluso tenemos muchas formadoras en el interior que no podían acceder a las capacitaciones presenciales en Montevideo.

En plena pre pandemia 2019, adecuamos esa oferta de capacitación que teníamos y armamos una propuesta virtual y asincrónica. De esa forma pudimos eliminar esa brecha que existía. Era una brecha que estaba porque nadie la estaba mirando. Esta es una institución donde hay más gerentas mujeres que gerentes hombres [siete mujeres y cinco hombres], lo que es un poco particular. Para empezar, la gerenta general es mujer, pero también nuestra gerenta de operaciones es una ingeniera, y nuestra gerenta de servicio técnico. Son áreas que tradicionalmente son ocupadas por hombres. Por eso teníamos la percepción de que éramos muy equitativos y en realidad no hacíamos foco en algunos aspectos.

Camilo dos Santos

Entrevista a Fiorella Haim, gerenta general de Plan Ceibal

Con tu máster de la Universidad de Maryland en Estados Unidos ¿te surgieron oportunidades fuera del país?

Fue una experiencia que me aportó mucho para el desarrollo de mi carrera. Cuando terminé mi maestría me surgió la oportunidad de quedarme haciendo el doctorado, pero en ese momento decidí volver.

¿Por qué decidiste volver a Uruguay?

Yo me había ido pensando que fuera por un tiempo limitado. Quería volver y vivir acá. Lo pensé, obviamente. Pero me ganaron más las ganas de volver.

En octubre de 2021 ganaste el premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga y Científica de Uruguay ¿cómo recordás ese momento?

Fue un muy lindo momento, de mucho orgullo. Es un premio que para mi tiene mucho valor por el jurado que lo otorgó, tanto el comité técnico como el jurado final que otorgan el premio es gente muy admirada y reconocida en sus actuaciones. Me resulta un reconocimiento muy fuerte.

¿Qué significa ser mujer en la ciencia?

Creo que el área científica tecnológica es muy linda y muy variada. Se trabaja en equipo, se puede desarrollar la creatividad, se pueden resolver problemas muy relevantes para la sociedad. Hoy las soluciones científico-tecnológicas resuelven problemas de la vida de la gente en el ámbito que sea, eso es muy gratificante y muy motivante.

Me gustaría que más mujeres optaran por las áreas tecnológicas. En ingeniería hay mucha demanda de trabajo. En las tecnologías de la información hay desempleo negativo y el Uruguay como país se está perdiendo de exportar por no tener suficiente gente trabajando en la industria. Parece un sinsentido que las mujeres no sigan esa carrera cuando hay tanta necesidad y tanta demanda por parte del sistema laboral.

Vista desde afuera la ingeniería puede ser una carrera bastante intimidante ¿Qué consejo le darías a una joven que quiere dedicarse a ello?

Que se decida, que lo haga. Como cualquier otro estudio, requiere dedicación, requiere compromiso, pero si te gusta y lo disfrutas, no lo dudaría. Si a uno realmente le gusta o le apasiona algo tiene que dedicarle tiempo.

¿Quiénes son tus mayores inspiraciones en tu trabajo? ¿Y en tu vida personal?

En la vida personal mi familia, mis hijas sin duda. El tratar de tener un mundo con mayor equidad de género también es parte de eso, pensando en las nuevas generaciones que vienen. A nivel laboral he tenido la suerte de trabajar con gente muy valiosa, tengo una lista de hombres y mujeres que admiro.

¿Tus hijas ya saben a qué se quieren dediocar cuando sean grandes?

Tienen 9 y 13. Todavía están pensando, varían bastante día a día. También les gusta mucho la matemática.

¿Hay un poco de influencia de tu parte?

Pueden hacer cualquier ingeniería, tienen muchas para elegir.

El 11 de febrero participaste de actividades por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Cómo le explicas a una niña a qué te dedicas?

A veces es difícil. Creo que tengo la ventaja de que Ceibal es muy conocido, cuando digo que mi lugar de trabajo es Ceibal ya algo por lo menos ubican. Les explico que de alguna manera velo porque todas las áreas cumplan con lo que tienen que hacer: que las laptop se entreguen, que se reparen, que los procesos de compra se realicen bien, que todo funcione. Si bien al principio estaba mucho más vinculada al área de las telecomunicaciones y lo que podían ser los diseños de las redes wifi o el software de las computadoras, hoy ya estoy más en un rol de supervisión de procesos.

Camilo dos Santos

Entrevista a Fiorella Haim, gerenta general de Plan Ceibal

15 años de Plan Ceibal

¿Cómo contribuye Plan Ceibal a la educación en el país?

En estos dos últimos años de pandemia quedó bastante más evidenciado el rol de Ceibal. Desde la innovación, aportamos a todas las líneas de la ANEP, y trabajamos en conjunto para que cada uno de los proyectos generen habilidades y aprendizajes en los chiquilines.

¿La pandemia fue un reto para Plan Ceibal? ¿Qué significó que tanto niños como maestros contasen con estas herramientas?

La pandemia fue un reto y también fue una forma de llegar a una mayor cantidad de docentes que en ese momento no tenían muchas otras opciones para mantener el vínculo con los alumnos.

¿Qué acciones toma Plan Ceibal para disminuir la brecha de género?

Para nosotros es una gran preocupación, sobre todo lo que es la brecha de género en STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas—. El 8 de marzo vamos a lanzar un tablero de monitoreo de indicadores de las distintas iniciativas que tenemos. Para tener el seguimiento en línea de cómo nos está yendo con cada una de las estrategias: desde las olimpiadas de robótica, el programa de jóvenes a programar, hasta el uso de las distintas plataformas. Estamos en ese proceso de sistematizar las acciones que tomamos para poder ver si tienen o no impacto. Eso que te contaba hoy, a veces uno cuando no ve los números tampoco puede tomar acciones. Por ejemplo, en las olimpiadas de programación y robótica, revisar la convocatoria, la conformación de los equipos y cuáles son los roles que toman las niñas en los equipos. Son acciones que tomamos para tratar de eliminar esas brechas de género que empiezan en edades tempranas.

Has acompañado el proceso de Plan Ceibal desde el inicio ¿cómo ha cambiado en el tiempo?

Por suerte cambió mucho, creo que una institución de innovación tiene que preocuparse si no cambia. Tiene que estar todo el tiempo buscando cómo las nuevas tecnologías y procesos pueden aportar a la mejora de la educación.

Estamos por cumplir 15 años, una edad de madurez. En la primera etapa —de 2007 a 2009— éramos una organización mucho más conectada a los fierros, lo que era la entrega de máquinas, la conectividad y el wifi. Luego fueron surgiendo las plataformas educativas, el mayor acompañamiento a los docentes en una siguiente etapa. Tuvimos una tercera etapa de implementación y desarrollo en conjunto con la ANEP de la red global de aprendizajes y todo lo que es pensamiento computacional. Ahora en esta última etapa estamos —como parte de un sistema educativo en conjunto con el ministerio, con la ANEP, INEED, INEFOP y otras organizaciones— trabajando en forma de sistema, orientados a buscar las necesidades de los distintos segmentos de docentes y cómo podemos aportar a cada uno según las distintas necesidades que tienen. No es lo mismo una maestra rural que tiene 10 alumnos de distintas edades, que un profesor de lengua en Montevideo con un grupo de 30 personas.

¿Cuál es el plan para este año?

Para este año tenemos muchísimo trabajo por delante, tenemos el lanzamiento de una plataforma nueva de matemáticas que se llama Alex que, como novedad, trae contenidos para bachillerato. Seguimos con el programa de pensamiento computacional en primaria pero ampliando la cantidad de grupos que la van a tener. Se mantiene el programa de Ceibal en inglés. Tenemos toda la línea de los Ceilab que son los espacios maker en los centros educativos. También van a estar las olimpiadas. Hay bastante movimiento.