Fiscal de Corte dio "marcha atrás" en decisión de retirar a Gómez de investigaciones y juicios de homicidios

El fiscal de Homicidios Juan Gómez no se retirará luego de cumplir 65 años en junio, como había informado la Fiscalía de Corte la semana pasada, sino que continuará a cargo de todas las investigaciones penales que inició su equipo, y participará de los juicios orales que aún tiene pendientes.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, había resuelto que para preservar la salud de Gómez en tiempos de pandemia de coronavirus el investigador pasara a desempeñarse como fiscal de Flagrancia, ya que esa especialización permite teletrabajar con más facilidad y de esa manera salir lo menos posible de su casa, como dispuso el gobierno para todas las personas mayores de 65.

Sin embargo, Díaz dio "marcha atrás" con esa decisión –aunque todavía no había sido adoptada formalmente–, porque de todas formas eso no implicaba que Gómez no tuviera que continuar saliendo a la calle ante determinados delitos, y porque además entendió que también había una alternativa más óptima.

"La salida de Gómez de Homicidios siempre fue una cuestión sanitaria y de que él estuviera más protegido y menos expuesto. Y en realidad, en función de los volúmenes de juicio y casos que tenía, la conclusión a la que llegué fue que era más efectivo que se quedara con sus investigaciones, porque las conoce y generó él, y que de esa forma también se lo cuidaba más en la medida en que solo tendrá que enfrentar los juicios", dijo el jerarca en diálogo con El Observador.

Gómez, que calcula que tiene alrededor de 70 casos recién en la etapa de formalización y aproximadamente 20 juicios en curso, dijo que aceptó sin reparos el planteo de Díaz. "Lo consulté con mi equipo (de investigación) y no tengo ningún inconveniente. Aceptamos el desafío de terminar los trabajos que iniciamos, algunos de los cuales son muy complejos. No es la primera vez que acepto un compromiso con la institución", afirmó Gómez a El Observador.

"Para preparar los juicios no hay que estar en la calle tomando declaraciones, ni se requiere una presencia (física) permanente", evaluó Díaz.

Luego del 29 de junio, cuando Gómez alcance los 65 años, será Carlos Negro –hoy fiscal de Flagrancia– quien se ocupará de atender todos los nuevos asesinatos que por turno corresponderían a la Fiscalía de Homicidios de 1º Turno.

Otros cambios

La Fiscalía General de la Nación llevó adelante una serie de modificaciones internas, entre los que se incluye la puesta en funcionamiento de una tercera fiscalía especializada en Homicidios de Montevideo, que estará a cargo de la doctora Adriana Edelman, quien hasta ahora se desempeñaba como fiscal de Flagrancia de 7° turno.



La fiscal de Delitos Sexuales de 5° Turno, Sabrina Flores, ya pasó a ocupar una fiscalía en Flagrancia, y su lugar lo ocupó Darviña Viera, hoy fiscal de Violencia Doméstica de 1° Turno.



Por su parte, la fiscal de Maldonado Silvia Naupp se trasladará a Montevideo; Gilberto rodriguez, fiscal de Flagrancia, pasará a encargarse de los casos pendientes en el viejo código penal, y la fiscal de Carmelo María Eugenia Rodríguez pasó a desempeñar sus funciones en Montevideo.