Fiscalía archiva investigación sobre vínculos de un uruguayo en página web que promueve el suicidio

La fiscal Cecilia Bonsignore archivó la investigación que inició en diciembre, acerca del vínculo que un uruguayo tiene con una página web que incita al suicidio. No hay muertes asociadas al uso del sitio en Uruguay, informó la propia fiscal a El Observador la tarde de este martes.

El caso se dio a conocer en diciembre de 2021, mediante una publicación del diario estadounidense New York Times y, desde entonces, tanto el investigado como su familia se pusieron "a disposición" de la fiscalía, dijo Bonsignore. No obstante, el joven de 29 años manifestó mediante su abogado que no declararía, en uso del recurso que le corresponde durante la investigación penal.

La fiscalía tampoco recibió pedidos de cooperación internacional y ese fue otro de los motivos para archivar el caso. En tanto, en Estados Unidos, varios legisladores enviaron notas a Google, Microsoft y otros servicios de internet con la intención de intercambiar sobre el tema.

En diálogo con el diario estadounidense, a través de un correo electrónico, el uruguayo niega ser fundador del sitio aunque lo defiende. El joven asegura que se trata de una web que ayuda a mejorar la vida de algunas personas. "Lamento mucho si algunas personas decidieron terminar con su vida", aseguró entonces.

Sin embargo, otra persona que también figura como creador de ese espacio virtual mencionó al uruguayo como cofundador, según el New York Times. Bonsignore señaló que no es posible, con los elementos que contaba al momento, determinar qué tipo de participación tenía el uruguayo en el sitio.

La investigación periodística revela la creación de la página en 2018, que se presenta como un "foro de discusión sobre el suicidio y la salud mental". "Pro-elección (del suicidio) no significa que te alentemos a hacer nada. Ofrecemos un espacio seguro para discutir sobre el suicidio sin la censura que existe en otros lugares", se lee en el sitio.

El diario estadounidense identificó a 45 miembros que se habían suicidado en los Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Canadá y Australia. Incluso, más de 500, escribieron “hilos de despedida” anunciando cómo y cuándo planeaban quitarse la vida, y luego nunca volvieron a publicar.

Marquis y Serge –los nombres ficticios que los fundadores utilizan para publicar– iniciaron el sitio en 2018, en el que usuarios se registran bajo el anonimato y acceden a foros, chats en vivo, comparten conversaciones sobre formas de suicidio y se habla de formas de hacerlo. El uruguayo, según el diario, escribe bajo el seudónimo de Serge.

El Observador informó el 12 de diciembre que Interpol estudiaba el caso desde hacía 48 horas antes. El 21 de diciembre la propia fiscalía informó, a través de su vocero, que iniciaría una investigación y que sería Bonsignore junto a su equipo fiscal quien estaría a cargo.

¿Es delito?

En Uruguay estas prácticas pueden incurrir en un delito de determinación o ayuda al suicidio, previsto en el artículo 315 del Código Penal. "El que determinare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si ocurriere la muerte será castigado", señala. Las penas van de seis meses a seis años de prisión.

Sin embargo, para ello, la investigación debería poder comprobar que alguna persona se suicidó en Uruguay y que esta página resultó de ayuda para hacerlo. Según la fiscal, eso al momento no fue posible.

El archivo es siempre sin perjuicio, significa que el fiscal puede iniciar o retomar la investigación en caso de que se produjesen nuevos hechos o se aportasen nuevos medios de prueba que lo justifiquen.

La línea telefónica Vida (servicio de asistencia telefónica para la prevención del suicidio) brinda atención las 24 horas en todo el país en el teléfono 0800 0767 o *0767 desde el celular.