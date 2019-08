Fiscalía de Corte opina que no deben haber más procesados que Sendic en caso ANCAP

La Fiscalía de Corte emitió un fallo que apoya las sentencias de primera instancia de la jueza Beatriz Larrieu y del Tribunal de Apelaciones sobre el caso ANCAP, en dictámenes que llevaron al procesamiento del exvicepresidente Raúl Sendic por abuso de funciones y peculado en su gestión al frente de la petrolero pero que no hicieron lugar a la solicitud del fiscal del caso, Luis Pacheco, de procesar al resto de los exdirectores del ente.

Así, en un fallo no vinculante, el fiscal adjunto de Corte, Ariel Cancela, consideró que a juicio de la Fiscalía “procede el rechazo del recurso de casación planteado” por el fiscal Pacheco ante la Suprema Corte de Justicia contra la sentencia de segunda instancia que confirmó el procesamiento de Sendic, cuando el fiscal promovía la imputación de los exjerarcas del ente José Coya, Germán Riet, Juan Gómez y Juan Justo Amaro.

Cancela consideró que "no hay lugar para responsabilidad penal de los acusados" por la contratación de la multinacional Trafigura en un negocio de intermediación con Petroecuador.

Sobre este punto el fiscal adjunto de Corte afirmó en su fallo que “no se aprecia el abuso de poder” y argumentó que “los actos consistentes en la emisión del voto en el seno del Directorio, fueron dictados en el marco de las competencias constitucional y legalmente conferidas, no surgiendo por otra parte, que hayan sido realizados con un fin distinto a aquel para el cual les fue conferido el poder”.

Desde que el contrato se inició, ANCAP trabajó con Trafigura que compraba –como intermediara- crudo a Petroecuador y en contrapartida le vendía gas oil. Durante varios meses no hubo contrato de por medio, y se estima que entre 2010 y 2012 hubo operaciones por US$ 4.900 millones, aunque las ganancia de ANCAP fueron de apenas US$ 5 millones.

Cancela utilizó argumentos similares para referirse a que Riet, Gómez y Coya debieron implicarse para enfrentar y resolver una situación ya consumada, habiendo actuado asesorados por los Servicios Jurídicos de ANCAP en la denuncia por la cancelación de la deuda con PDVSA y la participación de Exor.