Fiscalía investigará publicaciones de una pareja que festeja el homicidio de un policía

El Ministerio del Interior investiga a una pareja por instigación al odio y apología del delito, luego de realizar publicaciones en redes sociales festejando el homicidio del policía de 36 años asesinado en el barrio Conciliación.

La investigación, que fue derivada a Fiscalía, es una ampliación de la denuncia presentada el mes pasado sobre un video en el que se ve a una mujer diciendo que disfrutaba cuando matan a un policía, confirmó El Observador con fuentes de la cartera de seguridad.

Este miércoles, el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), denunció en el Ministerio del Interior que esta mujer publicó un estado de WhatsApp en el que compartió la publicación que hizo su pareja en Facebook, con la noticia del homicidio del policía y la frase "uno menos, todo llega en esta vida, todo llega", y agregó "Hoy me tomo una corona".

A mediados de febrero se viralizó un video de un operativo realizado en una feria en Montevideo en el que inspectores de la Intendencia de Montevideo concurren con policías para decomisar productos de contrabando que se estaban comercializando.

La mujer fue una de las vendedoras afectadas y en el video, filmado por uno de los policías, agredió verbalmente a los funcionarios que colaboraban en la seguridad del operativo de la comuna.

La mujer insistió en que la estaban "robando" y quería saber qué mercadería se estaban llevando. "Yo te pedí que por favor anotaras lo que me están robando, y nadie lo anotó", dijo.

Más adelante, dijo: "Yo disfruto, y eso no me lo puede sacar nadie, cuando matan a un policía". "Cada cual piensa como quiere. Hoy es mi cumpleaños, ¿y qué le digo a mi hija? ¿'No tengo para darte de comer'? ¿Eso le digo a mi hija? Por eso disfruto cuando los matan, muchacha, porque me sacan la comida", afirmó.

El Ministerio del Interior había denunciado a la mujer y la Dirección de Inteligencia Policial estaba realizando las investigaciones, a las que se sumarán las publicaciones de este miércoles por el homicidio del policía.

Allanamientos

La fiscal de Homicidios, Mirta Morales, investiga el asesinato de Ruben Casadei, de 36 años y padre de dos hijas, que trabajaba como policía en la Seccional 3 de Montevideo, pero cuando fue asesinado estaba como acompañante en un camión de repartos.

Un testigo vio cuando dos jóvenes corrían por el costado del camión. Horas después del homicidio, Morales solicitó a la Justicia órdenes de allanamiento en viviendas de la zona pero no hubo personas detenidas, aunque varios fueron citados a declarar.

Los agresores se acercaron al camión con la mercadería con la intención de robar la recaudación, y el policía –que trabajaba en la seccional 3º– intentó evitarlo.

Los delincuentes le dispararon en el pecho, le robaron el arma de reglamento y huyeron.