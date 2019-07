FMI autorizó desembolso de US$ 5.400 millones para Argentina

El equipo técnico del organismo internacional y autoridades locales llegaron a un acuerdo sobre la 4ª revisión del programa económico respaldado por el Acuerdo Stand-By.

En su primera declaración sobre la Argentina, el director gerente interino del FMI, David Lipton, se mostró optimista por el rumbo de las políticas económicas en el país y confirmó que se llegó a un acuerdo para el quinto desembolso por US$ 5400 millones. En sí, el Directorio Ejecutivo del organismo lo aprobará formalmente el próximo viernes 12 de julio por lo que esos dólares ingresarán al país el martes 16 de julio.

“Las políticas económicas de Argentina están dando resultados”, aseguró Lipton a través de un comunicado. “Los mercados financieros se estabilizaron en mayo y junio. Se espera que la inflación, aunque se mantenga en niveles altos, continúe cayendo en los próximos meses. La posición fiscal y externa sigue mejorando. También hay indicios de que la situación económica está mejorando en el segundo trimestre”, agregó. Con estas frases, Lipton cerró formalmente la cuarta revisión, que había comenzado el 11 de mayo.

Una vez más, y al igual que su antecesora Christine Lagarde, Lipton elogió al gobierno “por sus continuos esfuerzos y la implementación firme de su programa de política económica”. Adelantó que “las autoridades completaron todos sus objetivos fiscales, monetarios y de gasto social en el marco del programa respaldado por el FMI en el contexto de esta revisión”

También mostró su respaldo cuando dijo: “Apoyo plenamente los esfuerzos de Argentina para reforzar la confianza, sentar las bases de un crecimiento sostenible y proteger a los más vulnerables. La implementación firme de los compromisos y políticas de las autoridades en el marco del programa económico respaldado por el FMI de las autoridades será crucial para seguir avanzando”.

La cuarta revisión de la Argentina dentro del préstamo stand-by a tres años pactada en junio del año pasado comenzó a mediados de mayo. Con los US$ 5500 millones que recibirá la Argentina el 16 de julio, el FMI habrá concretado enviar al país unos US$ 44.700 millones, buena parte de los US$ 57.000 millones aprobados en el standby. Es decir, se trata del 78% del total en sólo 13 meses desde que comenzó el stand-by en junio de 2018.

