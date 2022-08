Fondo de Solidaridad: Gandini dijo que FA y Cabildo "hicieron bien" en no votar derogación del adicional

El senador nacionalista Jorge Gandini opinó que el Frente Amplio y Cabildo Abierto "hicieron bien" en no votar la derogación del adicional de US$ 14 millones del Fondo de Solidaridad de la Universidad de la República (Udelar), debido a la falta de fondos alternativos para financiar esta perdida, explicó el legislador en entrevista con Informativo Sarandí.

Según Gandini, la idea actual del oficialismo es quitar este adicional, que detalló fue creado en 2001 para "reforzar el presupuesto universitario" y "se quedó", de a 25% por año, a razón de una quita de US$ 3,5 millones anual.

"Había que financiarlo, hay que encontrar esos 3 millones y medio por año", remarcó, y agregó que al no encontrarse esta solución "la caída la paga la universidad". "No podemos sacar o votar un presupuesto desfinanciado", afirmó.

Como este adicional es dedicado en su mayoría a desarrollar obras de infraestructura en distintas universidades, Gandini entiende que tampoco es útil cubrir solo el próximo año de la pérdida, porque "corta" con proyectos a largo plazo.

El senador nacionalista admitió tener "alguna propuesta" para cubrir los US$ 14 millones que perdería la Udelar con la derogación del adicional, aunque no quiso referirse al presupuesto de ningún organismo. Según Gandini, el presupuesto total del país es de US$ 18 mil millones, por lo que encontrar 14 millones "no debería ser demasiado complejo".

El legislador también respondió a las críticas sobre la reducción de presupuesto a la Udelar, y sostuvo que el Presupuesto Nacional le dio un incremento de US$ 40 millones, por lo que a su entender la institución "no sale mal". Sin embargo, reconoció que el organismo educativo "tiene algunas propuestas que requieren más recursos".

Por ello, Gandini trabajará para "la obtención de recursos para derogar el adicional al fondo de solidaridad progresivamente", pero también para encontrar más recursos para incrementar las "horas docentes" y para instalar más carreras en el interior del país.