Fonterra mantuvo proyección de precio para 2019/2020 a pesar del coronavirus

La gigante lechera neozelandesa Fonterra mantuvo su proyección sobre el precio que recibirán sus productores en el ciclo 2019/2020, a pesar de la incertidumbre generada por la crisis del coronavirus en China. Condiciones climáticas desafiantes llevaron a un recorte productivo, acotando la previsión sobre la remisión en el actual ciclo.

Los ejecutivos de la cooperativa reafirmaron su previsión sobre el precio de 2019/2020 en un rango entre NZ$ 7 a NZ$ 7,6 por kilo de sólidos (US$ 4,56 a US$ 4,95 por kilo, con una cotización del dólar neozelandés en US$ 0,6515). De confirmarse un valor promedio dentro del rango (NZ$ 7,3 por kilo), la suba sería de casi 15% respecto a 2018/2019.

Fonterra mantuvo también sus perspectivas de ganancias por acción, aunque la cooperativa advirtió sobre “riesgos significativos” para la segunda parte de 2019/2020 por el efecto del coronavirus que se propagó desde China al resto del mundo.

El anuncio se dio antes del remate del martes 3 de marzo, que mostró una nueva caída en el precio promedio de los productos lácteos en la subasta de GlobalDairyTrade, la plataforma de remates liderada por Fonterra.

La cooperativa dijo que ya realizó contratos de ventas por un “alto porcentaje” de la oferta de leche prevista para el ciclo actual, “lo que nos está ayudando a manejar el impacto del coronavirus”.

Los ejecutivos de Fonterra indicaron que están realizando gestiones en China para ayudar a sus clientes en ese país.

Fonterra revisó su proyección sobre la remisión en 2019/2020 en Nueva Zelanda de 1.530 millones de kilos de sólidos a 1.515 millones de kilos, debido a las condiciones secas en varias regiones del país. Algunos analistas preveían que el ajuste en el pronóstico fuera mayor, atendiendo a las condiciones climáticas. En 2018/2019 la remisión en Nueva Zelanda fue de 1.520 millones de kilos.

Los ejecutivos de la cooperativa adelantaron que se actualizará sobre el efecto del coronavirus en las proyecciones de precio y ganancias cuando divulgue sus resultados parciales el 19 de marzo.

Sube el precio en Brasil

En Brasil el precio recibido por el productor por la leche subió en reales por tercer mes consecutivo en febrero con condiciones secas que han afectado la producción en las regiones más al Sur del país.

Según el Centro de Estudios Avanzados en Economia Aplicada (Cepea por sus siglas en portugués), en febrero el precio promedio pagado fue 3,6% superior al mes anterior en la tercera alza mensual consecutiva.

“El movimiento de alza en los precios de leche fue influenciado por la mayor competencia entre las industrias para garantizar la compra de materia prima en un contexto de oferta limitada”, señaló Cepea.

En el informe mensual se destacó que en el Sur del país “el escenario de baja oferta debe continuar en los próximos meses dado que esa región enfrentó una sequía severa y prolongada que perjudicó la actividad agropecuaria”.

El coronavirus y un esperado rebote

Técnicos de Rabobank consideran que el efecto del coronavirus se sentirá en el consumo e importaciones chinas de carne vacuna en la primera mitad del año, pero que habrá un rebote en el segundo semestre. En su informe del primer trimestre, el banco indicó que el turismo y los servicios de comida seguirán afectados, hasta abril o mayo.