Formidable dispersión de Merino Dohne en Durazno con MegaAgro

El 15° remate anual de La Pastoral comenzó colocando al reproductor que fue Gran Campeón Merino Donhe de la Expo Prado del año 2017, que fue comercializado por un precio de US$ 3.500.

En la tarde de este jueves 14, el equipo de MegaAgro realizó la clásica venta de los Merino Donhe de cabaña La Pastoral, de Capurro, en Durazno.

El remate se desarrolló con la conducción de José Pedro Aicardi, quien le dio un ritmo muy dinámico a los negocios, concretando la colocación de toda la oferta en dos horas y cuarto de remate.

En esta instancia se concretaron estos precios por la destacada oferta: 161 borregos con máximo de US$ 3.500, mínimo de US$ 650 y promedio de US$ 977; 54 borregas a US$ 225 (en ese caso un precio único); y 10 ovejas PPI a US$ 400, US$ 120 y US$ 342, respectivamente.

Aicardi, director de MegaAgro, dijo a El Observador que el remate “fue un balazo”, aludiendo a que realmente fue un éxito.

De hecho, hizo referencia a que, desde su punto de vista, será uno de los remates “líderes” de la zafra, tanto por los precios obtenidos como por el volumen comercializado, pero también por la agilidad de los negocios.

José Pedro Aicardi dijo que se concretó uno de los remates líderes de la zafra.

Las ventas fueron realizadas en el local Santa Bernardina, de la Sociedad Rural de Durazno, y contaron con la transmisión de Rural UY.

Aicardi aseguró que el local estuvo acompañado por un muy buen marco de público y que en este caso se contó con compradores de volumen.

“Creo que algunos compradores de volumen se fueron sin poder completar, porque sabíamos que venían a comprar 10 o 15 carneros y para mí que no llegaron a completar sus compras”, comentó el rematador poco después de la comercialización.

En este sentido, también hizo referencia a que no solo estuvieron operando compradores de otros años de la cabaña, sino que hubo “al menos un 30%” de nuevos clientes que acompañaron el remate y eso habla muy bien del mercado y de la genética de la cabaña.

El máximo fue US$ 3.500 y se pagó por un Gran Campeón del Prado.

En tanto, el rematador hizo especial hincapié en el trabajo que viene realizando la familia Capurro, el cual describió como “impresionante”.

De igual forma mencionó que la raza Merino Donhe se afianza cada vez más en el país.

“Es una raza doble propósito. Hoy vale tanto la carne, como la lana y creo que eso se está pagando muy bien”, mencionó Aicardi en su balance.

Los promedios