Formidable venta y día de campo de Las Anitas

Ante un centenar de personas provenientes de todo el país y de la región –asistieron productores argentinos y brasileros–, se desarrolló el Clásico de hembras, de la cabaña duraznense Las Anitas, una jornada que confirmó la vigencia del establecimiento de la familia Alfonso en la raza Hereford.

Daniel Dutra, director de Escritorio Dutra –la firma encargada de la comercialización de la prestigiosa oferta– aseguró que fue una “jornada fantástica” por tres motivos: por la genética exhibida, por el clima y por el destacado resultado económico alcanzado.

“Nos quedamos muy conformes con los resultados; obtuvimos valores espectaculares y nos acompañó mucha gente de toda el país”, expresó el rematador en diálogo con El Observador.

A modo de ejemplo, narró que una de las cuatro terneras vendida al 50% se colocó en US$ 55.200 (US$ 27.600 el 50%) y fue adquirida por Carmelo Gastambide (Polanco). A su vez, indicó que el promedio de estas cuatro terneras fue de US$ 29.220.

En tanto, destacó que se vendió el 100% de lo presentado y a “muy buenos valores”. Resaltó que toda la oferta contó con preofertas y que los ganados generales –de otros establecimientos, pero origen Las Anitas– tuvieron valores por encima de lo que marca el mercado.

El equipo de Las Anitas.

Por su parte, el director de Las Anitas, Fernando Alfonso, comentó que tanto el remate como la jornada en general superaron sus expectativas. “El clima, la cantidad de gente que nos acompañó, cómo pudimos mostrar los ganados...”, señaló.

Finalmente, el cabañero narró que también hubo una destacada demanda de productores uruguayos que no son cabañeros “que ven en este tipo de remates la oportunidad de mejorar sus rodeos”, concluyó.

Promedios