Frank y Melconian bajan récords para soñar con Tokio 2020

Los nadadores uruguayos Nicole Frank y Martín Melconian bajaron importantes récords nacionales que representan una importante motivación cuando faltan ocho meses para la disputa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Frank, nadadora de Olimpia de apenas 16 años, fue la gran figura de la primera edición del Campeonato Nacional de Categorías juveniles y mayores que se disputó entre el 1º y 3 de noviembre en la piscina de 25 metros de Biguá.

Este torneo viene a ser un tercer Nacional de la temporada que ya tiene un Nacional de pileta corta (25 metros) y otro absoluto (50 metros) que se disputa en la única piscina con esa medida en Uruguay, la del Campus de Maldonado.

La pupila de Nelson Corbo bajó las marcas de 200 m libre, 50 m pecho, 100 m pecho, 100 m combinado y 400 m combinado.

En el 200 m libre estampó un tiempo de 2.05.35 para superar a su compañera de club Martina Valiente que lo tenía en 2.06.35 desde el 12 de febrero de 2017.

En el 50 m pecho le mejoró la marca a Sofía Usher con un crono de 33.26. La anterior marca era de 33.60, vigente desde el 16 de noviembre de 2015.

La marca más antigua de las mejoradas por Frank fue la del 100 m pecho que databa del 26 de agosto de 1995 y que pertenecía a la olímpica Érika Graf con 1.12.78. Frank registró 1.12.02.

En el 100 m combinado le mejoró el tiempo a quien es hoy la nadadora de referencia de Uruguay, la dos veces olímpica Inés Remersaro.

Frank estampó un 1.05.24 para superar su 1.05.57 del 21 de octubre de 2018.

Por último, en el 400 m combinado la adolescente se superó a sí misma con un guarismo de 4.55.88 en una prueba donde tenía 5.09.40 desde el 4 de noviembre de 2017 en ocasión del Nacional juvenil disputado en Salto.

Frank también registró en el evento tres récords de categorías juveniles en pruebas de relevos cerrando un torneo fantástico.

“La verdad que no me lo esperaba, no era algo planeado o pensado para esta competencia bajar tantos récords, ni siquiera lo había hablado con mis entrenadores”, dijo a Referí.

“Estoy muy feliz, hacía tiempo no tenía competencia de este estilo y se extrañaban. Ahora hay que seguir trabajando y entrenando para lo que viene”, agregó.

Frank disputó este año el Mundial de mayores en Gewangju, los Juegos Panamericanos en Lima y el Mundial juvenil en Budapest.

“Sin dudas que todos esos campeonatos influyeron mucho por la motivación que me dejaron y la visión que me generaron; cambiaron muchas cosas en mí, tanto el como pienso como en mi entrenamiento”, explicó. “Es raro batirle marcas a nadadoras tan importantes como Graf o Inés (Remersaro), es algo que me motiva”, agregó.

Frank se va el 3 de diciembre a entrenar por nueve meses al club Azura de Miami por una beca concedida a través de la FINA.

“Voy a preparar la clasificación a los Juegos Olímpicos”, dijo con convicción.

Como los nadadores uruguayos no están a nivel como para alcanzar una marca A usufructuan para llegar a un Juego Olímpico los cupos de universalidad que da la FINA a las naciones en desarrollo para un hombre y una mujer. Así, la mejor marca técnica masculina y femenina son las que lograrán la plaza. “No tengo definido aún en qué prueba voy a buscar la marca, puede ser en 100 m espalda o en 200 m combinado, pero aún no está decidido con mis entrenadores”, dijo la joven nadadora.

La marca técnica se calcula entre el tiempo que realiza un nadador y el récord mundial de la prueba conforme a un cálculo que determina una determinada cantidad de puntos FINA. Remersaro ha sido la mejor marca técnica femenina de Uruguay para ir tanto a Londres 2012 como a Río 2016. Frank intentará superarla para Tokio pero sabe que se enfrenta a una nadadora constante y experiente que hará su camino en las pruebas en que está especializada (50 y 100 libre).

En varones, el que busca su segundo Juego Olímpico consecutivo es Martín Melconian que el sábado, en Angers (Francia), se convirtió en el primer uruguayo de la historia en bajar el minuto en los 100 m pecho. Melconian corrió la prueba en 59.91 en pileta corta donde las marcas son más bajas porque en una prueba de 100 metros el nadador aprovecha tres toques en la pared que representan tres impulsos para acelerar. Melconian tenía esta marca fijada en 1.00.17 desde el 4 de noviembre de 2011. Ahora intentará mejorar el 100 m pecho en pileta larga que es la modalidad olímpica. Este año, el nadador formado en Biguá batió dos veces el récord nacional. El 21 de julio lo llevó a 1.02.21 y el 6 de agosto a 1.01.89. Esa marca equivale actualmente a 785 puntos FINA.

Martín Melconian

Sin embargo, cuando Enzo Martínez batió este año el récord nacional del 50 m libre con un crono de 22.60 (12 de abril de 2019, en el Pro Swim Series de Richmond, Virginia, logró una mejor marca técnica con 792 puntos FINA. Eso quiere decir que a la fecha Martínez sería el clasificado a Tokio por lo que a la natación masculina también se le vienen ocho meses intensos para definir su representante para Tokio.

La competencia interna hará crecer entonces a la natación uruguaya.