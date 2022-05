Frigoríficos bajaron $ 8 por kg la media res para las carnicerías

Los frigoríficos que operan con el mercado interno resolvieron en las últimas horas una rebaja de $ 8 en el kg de la media res que venden en las carnicerías. Según declaró el secretario de la Unión de Vendedores de Carnes, Heber Falero, la baja de precio en todos los cortes con hueso se trasladará al público entre sábado y lunes en las distintas carnicerías del país, consignó canal 5.

De acuerdo a los últimos datos que divulgó el INAC, en la semana que cerró el 14 de mayo, el kg de la media res de novillo fue de $ 251,7, mientras que en el caso de la de vaca se ubicó en $ 241,5, un máximo en lo que va del año.

Falero recordó que ya no está vigente el decreto que otorgaba la exoneración de IVA al asado y que tuvo durante dos meses congelado el precio de ese corte en $ 230 para el público. El precio del asado se puede obtener ahora en las carnicerías en un rango de $ 250 a $ 300 por kg.

De acuerdo a la última reunión de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), el precio medio del novillo bajó 7 centavos respecto a la semana anterior, a US$ 5,43 el kilo carcasa. A su vez, el precio promedio de las vacas gordas bajó 8 centavos, a US$ 5,16 el kg a la carne, al igual que el de las vaquillonas, que quedó en US$ 5,27.

En tanto, el dólar mayorista cayó 0,2% este viernes, a $ 39,81,y acumula una caída de 2,5% frente al peso uruguayo en lo que va de mayo y de 11% en el año.

En las últimas semanas la industria frigorífica uruguaya ha visto con cierta preocupación el desempeño del mercado chino, su principal destino, por las medidas sanitarias que están tomando las autoridades para contener los brotes de covid que se han registrado en distintas ciudades del gigante asiático, algo que ha dificultado la concreción de negocios de exportación.