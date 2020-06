Frigoríficos pidieron al gobierno que los ayude a gestionar que China no enlentezca el ingreso de carnes

La industria frigorífica uruguaya solicitó al gobierno que la ayude a demostrarle a China, un mercado clave para las colocaciones de productos cárnicos, que es innecesario que a las carnes nacionales se le hagan controles para comprobar que no poseen coronavirus, algo que comenzó a suceder en los puertos chinos con distintos alimentos y para todos sus proveedores, lo que complica la fluidez logística y puede derivar en costos adicionales para los exportadores locales.

Daniel Belerati, presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica, en el programa Tiempo de Cambio de Radio Rural confirmó que en los últimos días China activó procedimientos tendientes a comprobar que los alimentos que ingresan a su territorio estén libres de covid-19.

En ese marco, por un lado, se exigirá “para liberar” la mercadería que ingresa que los frigoríficos exportadores firmen un certificado en el que se hagan responsables de que la carne vacuna, en este caso, no tiene el virus.

Belerati puntualizó, en el marco de lo que definió como un “nuevo problema”, que se trata de un virus exótico en Uruguay, que no hubo ningún caso de personas contagiadas entre los trabajadores del sector, ni antes ni durante la pandemia. Por lo tanto, subrayó, es imposible que esté contaminado un producto, teniendo en cuenta el manejo higiénico local para producir y exportar un producto inocuo, con un reconocimiento que Uruguay posee en el mundo con base en una máxima excelencia de sus procesos sanitarios.

La eventual presencia de covid-19 en carnes, como sucede con otros virus como la aftosa o la salmonella, mencionó, sería consecuencia de procesos donde los aspectos higiénicos y sanitarios no se ajusten a las normas internacionales que Uruguay respeta.

Por eso se solicitó al gobierno que, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), se remita una nota a las autoridades chinas explicando cómo se procede y que en Uruguay no hubo ni hay casos de coronavirus en los complejos industriales cárnicos, por lo tanto no hay carne con coronavirus.

La nota, que se realiza por estas horas con base en una que Nueva Zelanda (otro gran exportador de agroalimentos) envió a China.

Gestión con el embajador chino

También se decidió solicitar que se invita al embajador de la República Popular China ante Uruguay a la cancillería, para que sea quien reciba los documentos y las explicaciones del caso, todo tendiente a que los contenedores que transportan carnes uruguayas no sean retenidos.

Belerati, para dar cuenta de la magnitud que todo este “trancazo” tiene, citó que considerando lo embarcado desde el 2 de abril y hasta la semana que está por concluir hay 1.980 contenedores con carnes en viaje hacia China o en sus puertos.

Es “un dolor de cabeza terrible” que la fluidez en la logística se interrumpa”, mencionó el industrial.

Eso, por otra parte, determina como ya ha sucedido que exista un costo adicional a afrontar, que las empresas navieras terminan trasladando a los exportadores, a razón en casos de US$ 1.000 o hasta US$ 2.000 por contendor, todo por demoras que, afirmó, no son imputables a los embarcadores que cumplen con lo que pactan en los negocios.

Otro aspecto que Belerati precisó es que en Uruguay, en los frigoríficos, no se están realizando análisis específicos para detectar coronavirus, cuando sí se realizan por parte de la Dirección Nacional de Laboratorios (MGAP) procedimientos de muestro para detección de eventuales casos de residuos químicos o biológicos con base en lo aprobado no solo con el mercado chino, también con otros clientes, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá e Israel.

Teniendo en cuenta eso, en el texto que se elabora se informará la verdad, no se dirá que se hace algo que no se hace.

También señaló que, por aspectos culturales, no solo de la barrera idiomática, con base en experiencias, lo que China solicita que se haga de cierta manera hay que hacerlo, “o te sacan de la lista”, aunque sea injusto. Y si eso llega a suceder se tarda mucho tiempo en volver a obtener la habilitación.

Lo que pasa en los puertos

Tras mencionar que este problema no afecta solo a Uruguay, ni solo a la carne vacuna, Belerati detalló que en los puertos chinos se están haciendo análisis, hisopados, en condiciones inadecuadas, sin esterilidad, sin inocuidad a la hora de retirar las muestra, algo que “nadie puede comprender ni compartir”.

La nota que se elabora, precisamente, busca que se corrija esa situación, que se considera “es una lotería, esos análisis pueden dar cualquier cosa”.

“Estamos desesperados”, graficó Belerati para dar cuenta de cómo están los exportadores ante esta situación.

Finalmente, también dejó en claro que se informará a las autoridades chinas que, como corresponde, en caso que surga un caso de coronavirus “estamos dispuestos a tomar las medidas necesarias”.