Fuera de Kabul, la situación de las afganas genera aun más inquietud por cómo serán las reglas de los talibanes

El triunfo del grupo islamista de línea dura y la rendición masiva de las fuerzas gubernamentales trajo un anhelado respiro, ya que la larga guerra dejó a decenas de miles de muertos y millones de personas sin hogar desde 2001.

"La gente está muy feliz. No habrá más corrupción, y tal vez no más bombardeos", dijo a la AFP un periodista de la ciudad sureña de Lashkar Gah, en la provincia de Helmand.

Si las mujeres pueden trabajar, recibir educación en todos los niveles y relacionarse con los hombres son algunas de las preguntas más urgentes.

Un director de escuela en la ciudad nororiental de Kunduz, donde los talibanes tradicionalmente tienen menos influencia, dijo a la AFP que el grupo estaba permitiendo la educación de niñas de todas las edades, pero bajo estricta segregación.

"Los talibanes dijeron que si son mujeres las que enseñan a las niñas, entonces no hay problema", explicó por WhatsApp. Y precisó que "las maestras pueden ir a la escuela pero no pueden trabajar junto con los hombres". Otra de sus órdenes es que no se permite música ni canto.