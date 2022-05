“Fui porque vi que se la llevaba”: el relato de la joven que evitó secuestro en Paso Molino

La noche del sábado un hombre le pidió a una joven que cambiaba en el límite de los barrios Paso Molino y Prado (Montevideo), que actuase como si fuera su pareja. Caminaron algunas cuadras juntos, mientras el hombre –hoy condenado por privación de libertad agravada– le rozaba el cuello con un arma blanca. Ocurrió ante los ojos de Dani Alonso, una trabajadora que vio la actitud sospechosa, y supo al instante que no eran pareja aquellos que caminaban por las cuadras oscuras.

“Me entré a perseguir, el hombre miraba mucho para atrás porque venía yo”, dijo Alonso este miércoles a Subrayado (canal 10), y contó cómo sucedieron los hechos. Las tres personas caminaban en el mismo sentido. “Él venía muy pegado a ella, algo raro iba a hacer (…) En ese momento no pensé en nada, fui derecho porque vi que se la llevaba. En ese momento no vi si tenía un arma”, contó.

Y prosiguió: “Le apretó el cuello y se la llevaba. Le apretaba la boca, ella no podía hablar (…) Él no le quería robar; porque si no, le sacaba el celular, que lo tenía la mano (…) Se la estaba llevando, la llevó a una cuadra oscura, y con un ´coso´ (por un cuchillo) en el cuello”.

Alonso es trabajadora sexual, y contó que por su trabajo llevaba consigo una navaja que, cerrada, le sirvió para golpear en la cabeza al hombre de unos 50 años, que fue condenado este miércoles a 15 meses de prisión efectiva.

“Ta, ¿qué querés que haga?”, fue la reacción de un segundo hombre (testigo) que vio la situación, pero que no acompañó a Alonso cuando ésta le pidió ayuda.

Una vez que el agresor soltó a la mujer, ante la insistencia de Alonso, ambas lo persiguieron durante unas cuadras, tal como se comprueba mediante las cámaras del lugar.

El hombre –que tenía dos antecedentes por rapiña– les dijo entonces que si se acercaban, las apuñalaba y las mataba.

“El Paso (Molino) es bravo”, concluyó Alonso, a quien los periodistas le consultaron cómo recompensarle su valentía, y pidió “un trabajo para salir de la calle”.

Otro relato

La víctima, lo contó antes, al mismo noticiero, así: "Me sorprende por detrás, me tapa la boca para que no pueda gritar y me pone una cuchilla en el cuello (…) Me decía que no gritara y que hiciera como si fuera la pareja de él”, contó. Así caminaron por una cuadra hasta que en la esquina apareció otra mujer y empezó a golpear al hombre para que la liberara.



“Llamé a la policía en cuanto me soltó y lo empezamos a perseguir", continuó el relato. La joven además empezó a grabar al hombre y luego subió el video a Twitter. Para ella, “fue algo más que una rapiña". Sostuvo que si esa hubiese sido su intención, le habría robado su "mochila llena de cosas".



El hecho ocurrió este sábado en Agraciada y Pilar Costa, en Paso Molino.