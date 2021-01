Funcionarios del Hospital Español denuncian falta de personal y "ausencia" de autoridades

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Comisión Interna del Hospital Español señalaron la "ausencia" de las autoridades del hospital, que es considerado el centro de referencia covid-19 de salud pública, y aseguran que la falta de personal complica la atención de los pacientes internados.

Luego de que se difundiera un comunicado firmado por el director del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), José Antonio Rodríguez, en el que se informaba que los Hospitales Español y Maciel y de la Región Sur cerraban de manera momentánea su puerta de emergencia y también los ingresos a cuidados moderados para pacientes con covid-19, el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, dijo en conferencia de prensa que el comunicado "no es correcto, no tuvo que haber ocurrido de esa manera", ya que se trató de una situación puntual por la demora en resultados del test de diagnóstico.

La presidenta de la Comisión Interna del Hospital Español, Gisel Novas, dijo a El Observador que el comunicado "se filtró pero era real", distanciándose de Cipriani que en su cuenta de Twitter detalló que era "falso".

El comunicado de SAME 105 referente al cierre del Hospital Español y Maciel, NO ES CORRECTO, ES FALSO.

No se saturaron los Hospitales, no se rechazaron pacientes en las puertas de emergencia, si ocurrió demora por la espera de resultados de hisopados. — Leonardo Cipriani (@LeoCipriani20) January 7, 2021

"Tuvimos problemas en la puerta de emergencia y en un sector del piso de cuidado moderados que está casi lleno", puntualizó. Además se refirió a otro sector de la sala en la que hay camas pero no personal para atender a los pacientes. "No podés ingresar al usuario porque no se le pueden brindar dar condiciones adecuadas. No es lo mismo atender a 15 pacientes que a ocho", detalló Novas.

La Comisión Interna se reunirá este viernes para analizar las medidas a tomar debido a la falta de personal en el centro hospitalario. Los funcionarios denuncian la "ausencia total de la dirección" del hospital. "No van a los pisos a animar a los trabajadores porque la gente está muy desganada y cansada", señaló.

En la misma línea, el SMU informó a través de un comunicado que el próximo lunes se realizará una reunión de carácter urgente con la gerencia general de ASSE para tratar los problemas que enfrenta el centro de referencia de atención al covid-19 en Montevideo.

El sindicato se reunió con médicos del hospital. "Las conversaciones pusieron sobre la mesa una situación compleja con una dirección del hospital que califican de ausente: no concurre a las comisiones, no visita los servicios, ni realiza ningún tipo de planificación que mejore la actual situación", apunta el gremio médico en un comunicado.

A su vez, afirman que no hay una "definición clara sobre el rol del centro en el sistema, las funciones de alta dedicación han sufrido descuentos cuando son principal frente de batalla, y hay problemas con interconsultas a especialistas de pacientes que están cursando el covid-19".

Falta de personal

La falta de médicos, licenciados y auxiliares en enfermería, auxiliares de servicio y otros trabajadores es el principal problema que tiene hoy el Hospital Español. Novas resumió que el sindicato le solicitó a la dirección del centro que ingrese personal para hacer frente a la demanda.

"No son solo camas, atrás hay médicos, enfermeros, cocineros, personal de mantenimiento, administrativos. Es mucho más el sistema de salud", dijo en referencia al aumento de camas que se propone para el CTI. "Autorizaron a instalar diez camas más pero falta gente", enfatizó.

Si bien en la sala de cuidados intensivos "hay faltante", de todas formas la situación es mejor que en otras pareas. "El paciente crítico recibe más cuidados pero tenemos una dotación de un enfermero cada dos pacientes".

También denuncia la mala administración ya que según Novas hay ocho pacientes negativos de covid-19 que ASSE no trasladó a otro hospital.

La directora de la Unidad de Negociación Colectiva del SMU, Soledad Iglesias, indicó al portal web del sindicato que la situación de los médicos del Hospital Español es "compleja", debido al déficit de médicos para dar asistencia a los pacientes con covid-19 en las salas de cuidados moderados, "médicos con contratos precarios de comisión de apoyo, contratos de tres meses con facturación, y en caso de certificación (si se enferman y tienen que realizar cuarentena) no tienen resguardo, ni protección de seguridad social”.

A su vez, Iglesias agregó que “tienen condiciones de trabajo deficitarias y hay dificultades con la calidad de los equipos de protección personal".