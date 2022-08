¿Qué es la Fundación Nacional? ¿Cómo ayuda a los adolescentes de los barrios vecinos a Los Céspedes?

Carlos Lecueder, José Decurnex, Alejandro Nario y Agustín Iparraguirre explican cada uno de los detalles de la Fundación Nacional con tanto entusiasmo, que contagian. “Mirá, hay chiquilines que se levantan a la 5 de la mañana, se toman dos o tres ómnibus, porque vienen de lugares alejados, y llegan a Los Céspedes con un entusiasmo tremendo. Ven en esto (el FPB de la UTU en Los Céspedes), más allá de la educación, algo que los anima”, resume Decurnex, expresidente de Nacional y creador de la Fundación en 2019.

“Este año un chico dijo en una entrevista que le hicimos en un evento de la UTU que quería ser relator de fútbol. Inmediatamente nos contactamos con una foniatra, que se dedica a trabajar en eso, y lo capacitó de forma gratuita para que ese chico pudiera evolucionar”.

Diego Battiste

Agustín Iparraguirre, Alejandro Nario, José Decurnex y Carlos Lecueder

Cada día, 41 alumnos de entre 14 y 17 años, que abandonaron los estudios después de culminar primaria volvieron a estudiar en la UTU que Nacional instaló en su Ciudad Deportiva de Los Céspedes.

La Fundación Nacional es un apéndice del club, que hasta ahora sostiene económicamente la institución, y que genera un vínculo con la sociedad que no deja de sorprender a quienes a diario trabajan en torno a esta obra que realiza el club.

"En el proyecto a largo plazo, la Fundación aspira a lograr un vínculo con la zona que permita ayudar en la inclusión, educación y mejorar el entorno en el que están. Que la zona genere un poco el orgullo de ‘soy de aquí’”. (Carlos Lecueder, Presidente de la Fundación Nacional)

“Hay un aspecto muy importante en todo esto, que es que los chiquilines no lo viven como una obligación”, apunta Lecueder. “Es algo que les gusta, que les divierte, y no lo padecen. Por algo en su momento dejaron el mundo educativo, porque no se enganchaban, y ahora encuentran esta motivación”, resume el presidente la Fundación Nacional.

Diego Battiste

Carlos Lecueder, presidente de la Fundación Nacional, Decurnex y Nario

Y aporta otra historia. “Un chico de la primera generación, que venía de un centro juvenil, extra edad, con 17 años, hizo un muy buen primer año y planteó que tenía que dejar de estudiar porque se iba a anotar en el ejército para ver si podía ingresar a un llamado. Nacional lo contrató en la parte de operaciones de Los Céspedes como ayudante de canchero. Entonces, estudia y después trabajar. Tiene muy buena capacidad, evitamos que dejara de estudiar y se le abre una puerta laboral. Estamos mostrando un camino que se puede seguir para que no dejen de estudiar”.

El objetivo de la Fundación

¿Para qué una Fundación? Lecueder lo resume en una frase. “Un club de la importancia de Nacional no solo debe limitarse al fútbol, aunque así haya sucedido a lo largo de su historia. Nuestra institución, que nuclea tanta gente, impacta a diario en la sociedad y, por supuesto, el impacto normal pasa por esto: somos un club de fútbol, tenemos una hinchada, la gente va al estadio, se divierte, tiene tema de conversación para toda la semana. Pero, eso que mueve tanta gente, también tiene la responsabilidad de preocuparse por el entorno. Por esa razón, la Fundación comienza como una preocupación de la directiva de Nacional que la que lo creó para que Nacional vaya más allá de un club deportivo y agrega un objetivo social que estudia de qué forma podemos hacer en el entorno de la Ciudad Deportiva de Los Céspedes o en el del Parque Central, que son las zonas más cercanas en las que podemos trabajar, que de alguna manera participen y se integren en la inclusión”.

La fundación fue una idea que Decurnex incorporó como uno de los pilares de su gestión (2018-2021), que conocía del mundo del fútbol y que definitivamente se decidió a incorporar luego de una charla que mantuvo con el presidente de River Plate argentino, Rodolfo D’Onofrio.

Diego Battiste

Bajo su presidencia, José Decurnex creó la Fundación Nacional en 2019

“Todos los clubes importantes y que tienen un arraigo muy fuerte dentro de países o regiones tienen una fundación y un esquema social que derrama la ayuda y el impacto que ese club puede tener en su país. En ese momento lo hablamos mucho con D’Onofrio, porque el impacto de la Fundación River es realmente sorprendente con todo lo que hacen, la importancia que le dan, la conexión con el mundo fútbol, el compromiso de todos los actores, que es lo que estamos trabajando en Nacional. Eso genera una conciencia social en el club que hace que más allá de la pelota se puede tener un impacto distinto”.

"El fútbol tiene un potencial de transmitir cosas que como Club Nacional de Fútbol no podíamos dejar de aprovechar. Se ve que cuando habla un futbolista, un técnico o un presidente de Nacional, genera algo en la sociedad. Entonces, no utilizar esa capacidad para aportar el granito de arena que puede volcar el club para ir hacia el lugar de la sociedad que imaginamos, queremos y que consideramos que es posible, entendemos que es dejar pasar esa oportunidad. Entonces, se juntan esas dos cuestiones, la sensibilidad de la directiva de crearla y el enorme potencial que tienen los clubes de fútbol en nuestra sociedad para transformar, y para brindar señales hacia la sociedad”. (Alejandro Nario, de la fundación Nacional)

Finalmente, la Fundación se puso en marcha en el peor momento, en la pandemia de covid-19. En 2019 se creó y en 2020 inició su actividad. Los primeros meses frenaron todo, pero en el segundo semestre de ese año, con Iparraguirre empujando desde la organización de toda la actividad, avanzaron. En octubre se reunieron con todos los estamentos del club y, “en tiempo récord”, apunta Lecueder, dejaron pronta la infraestructura que permitiría el inicio de la Formación Profesional Básica (FPB) de UTU en Los Céspedes.

¿Qué es el FPB de Deportes? Tiene como objetivo recuperar a los adolescentes que salen del sistema educativo cuando culminan primaria, a través de un proyecto con menos materias pero con mucha actividad deportiva, y los van acompañando para que se integren nuevamente al sistema educativo, explicaron a Referí.

@Nacional

Una de las actividades de la Fundación con los jugadores del plantel principal

El proyecto en Los Céspedes, que convive con el resto de las actividades deportivas del club, aunque tiene su espacio exclusivo, que lo jerarquiza, comenzó con un grupo de 15 con primer año del FPB de Deportes.

En 2022 incorporaron segundo año, y ya son 41 los alumnos que reciben 30 horas semanales de formación, de lunes a viernes. Tienen actividad en dos turnos.

En 2023 crearán tercer año con 20 o 25 alumnos más. El objetivo que persiguen es llegar a 100 alumnos en Los Céspedes.

Los alumnos estudian en las instalaciones del club, realizan actividad deportiva en el mismo complejo tricolor, y una vez por semana concurren al Club Social, en un ómnibus que lo lleva desde la Ciudad Deportiva hasta La Blanqueada.

Diego Battiste

Decurnex y Lecueder

“Queremos impactar en territorio, sobre todo en la zona de Los Céspedes, donde está Manga, Casavalle, Piedras Blancas, donde hay problemas de convivencia y sobre todo necesidades de actividades para la juventud”, apunta Iparraguirre.

Además, trabajan en otros dos proyectos: Campeonato de Valores y convivencias para centros educativos de la zona para adolescentes que no son jugadores AUF.

"Es todo un símbolo que esto se desarrolle en Los Céspedes porque hay una disposición real de dejar un espacio en nuestra Ciudad Deportiva para que tenga un impacto social de verdad. Vale la pena ir a ver estudiar a esos chicos en un parque fantástico, abierto y arbolado”. (José Decurnex, presidente del club que bajo su gestión creó la Fundación Nacional)

“El Campeonato de Valores se realiza en la cancha que nos hicieron exclusivamente para UTU. Es un torneo de valores, no hay en juego resultados deportivos y el premio es una experiencia deportiva con el club en el Parque cuando termine la temporada”, apunta el coordinador de toda la actividad de la fundación.

@Nacional

El presidente de Nacional, José Fuentes, y la intendenta Carolina Cosse

“También hicimos un llamado para el entorno de un proyecto de convivencia para que ellos generen con el grupo docente, ¿cómo hacemos para mejorar el barrio? Está en etapa de propuesta de proyectos. La idea es que Nacional y la zona generen proyectos para mejorar la realidad”, agregó.

Nario apunta que la fundación aporta en todos los niveles. “Se abren montones de opciones de apoyo, por ejemplo, a los clubes de baby fútbol de la zona van los entrenadores de formativas de Nacional, o los directivos de la parte económica brindan charlas para que los clubes tengan sostenibilidad financiera. Toda esa cuestión que es natural para un club que tiene ese conocimiento en realidad enriquece a otros. Lo que ocurría antes de esto era que Nacional estaba encerrado de puertas hacia adentro. Ahora, cuando te abrís, empieza a surgir una gran interacción con tu entorno”.

¿Cómo se financia?

Así lo explica Lecueder: “Todo esto es viable si hay un apoyo financiero desde atrás. Alguien tiene que aportar dinero para que esto funcione. La planificación que se hizo fue que al principio el dinero tenía que salir del club, que tenía que apoyar el nacimiento de la fundación, pero la fundación debe asumir vuelo propio para lograr sus propios fondos. La pandemia nos jugó en contra porque no pudimos hacer las actividades masivas para generar recaudación de fondos”.

A través de un call center que contacta a los socios, la Fundación tiene 150 personas que donan dinero. Para los próximos meses, la intención de la fundación es relanzar una batería de estrategias financieras para llegar a distintos públicos.