Furor en Huracán: un uruguayo definió el clásico y otro se subió al tejido y festejó como el Zorro

Los hinchas de Huracán de Parque Patricios están de fiesta tras ganarle el domingo a San Lorenzo de Almagro, en uno de los clásicos históricos del fútbol argentino, que en esta nueva edición tuvo como protagonistas a dos uruguayos: Jonathan Candia y Matías Cóccaro.

Ambos atacantes del globo fueron claves para el gol del 2-1 definitivo en el minuto 85, luego de que Cóccaro asistiera a Candia para que mandara el balón al fondo de la red y sellar la victoria.

Los dos delanteros habían ingresado en el segundo tiempo, a los 62 minutos, y terminaron siendo figuras para el triunfo ante el rival de todos los tiempos.

En el gol del 2-1, Cóccaro saltó la valla publicitaria, se trepó al tejido a lo Manteca Martínez y le dio un beso a un hincha que también se había colgado.

“Me subí al alambrado y cuando estaba festejando con un hincha le quise dar un beso en la frente”, dijo a ESPN el ex Montevideo City Torque, que llegó a Huracán para el actual semestre.

¿LA IMAGEN DEL DÍA? Con el gol de Candia sobre el cierre para el triunfo de Huracán ante San Lorenzo, el uruguayo Matías Cóccaro se trepó al alambrado del Ducó ¡Y LE DIO UN BESO EN LA FRENTE A UN FANÁTICO! @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/yQTtmGL2a4 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2021

Además, tras el partido le dieron una capa y un antifaz para que luciera como “el Zorro”, como lo apodaron por su bigote similar al del recordado personaje.

¿Cómo surgió la idea del atuendo? “En la semana me lo había llevado en el bolso, ya lo tenía pensado para el gol o para festejar, pero justo ahí un muchacho me dijo que él también me había traído un disfraz, lo vi, me gustó y dije ‘lo voy a aprovechar porque es de un hincha’. Fue tremendo”, contó Cóccaro al diario Olé.

Huracán

El festejo de Jhonatan Candia en su gol en el clásico ante San Lorenzo

En tanto, Candia también tuvo un momento especial en el que quizá fue el gol más importante de su carrera.

El gol de Candia para darle el 2-1 a Huracán frente a San Lorenzo, en el clásico del Domingo. La defensa 🧐👇pic.twitter.com/6EFnyCvgWB — Futbol Argentino Noticias ❼ (@FanArgentino) October 24, 2021

El delantero de 26 años se formó en Liverpool, donde jugó en cinco temporadas, luego pasó a Boston River y a Sud América, en Segunda división, desde donde llegó en silencio a Argentina para jugar tres campeonatos en Arsenal de Sarandí y llegar a Huracán también a mitad de año, donde ya lleva tres tantos.

Con la victoria, Huracán de a poco se acerca a la zona de clasificación a las copas, mientras que San Lorenzo sigue en crisis, luego de la salida de Paolo Montero, con cuatro derrotas consecutivas y en el que fue el debut de Diego Monarriz.