Futbolista de Nacional debe abandonar el fútbol: "Me toca jugar el partido más difícil de mi vida"

La jugadora de Nacional, Sabrina Soravilla, no podrá seguir jugando al fútbol debido a una cardiopatía, detectada durante un examen médico al que se sometió junto a sus compañeras de equipo para disputar la Copa Libertadores Femenina.

Nacional informó en su sitio oficial que a la futbolista "se le descubrió una canalopatía arritmogénica congénita".

Sabrina, que el fin de semana recibió el apoyo público del plantel tricolor con un cartel donde le enviaban "fuerza" para seguir adelante, contó su desazón en Instagram.

"Hace unos días recibí una noticia que me sacudió por completo, que me cambió la vida, la rutina, los sueños... No puedo ni describir como me siento porque tengo un vacío que en este momento nada lo puede llenar, ni las palabras, ni los consejos, ni los abrazos, ni el cariño que estoy recibiendo", escribió la futbolista en la red social.

Agregó: "Me cuesta creer que no puedo seguir haciendo lo que más amo en el mundo, lo que amé desde niña y voy a seguir amando hasta el último día de mi vida. No puedo entenderlo y no quiero que sea verdad, todavía espero que alguien me pellizque, despertar y que nada de esto sea real".

@Nacional

Sabrina Soravilla

Soravilla señaló que "fueron muchos años entregándole" todo a "esta pasión hermosa que es el fútbol", que heredó de su "viejito querido", que le dio los "mejores consejos". "Viví los momentos más felices y elegiría mil veces más estos 20 años de fútbol que me tocaron jugar, aún sabiendo que el final llegaría tan pronto", escribió.

También indicó que, "sin saberlo, jugué mi último partido en la cancha, hoy me toca jugar el partido más difícil de mi vida... y prometo ponerle todo de mi para salir adelante, cómo lo hice cada día que entré a jugar, con actitud y corazón, con entrega, valentía y rebeldía... porque como alguien me dijo por ahí, estoy hecha para estos partidos, para los más difíciles".

Sus compañeras de equipo dejaron sus comentarios. Esperanza Pizarro señaló: "Podría escribir tantas cosas buenas de vos que no entrarían en esta publicación. Sos la mejor y prometo jugar por vos y por mí cada partido".

Antonella Ferradans, por su parte, escribió: "Sos una guerrera, sos muy fuerte, siempre te lo dije. Me llenas de orgullo y me enseñaste muchas cosas para ser mejor persona desde que sos mi compañera. Esa huella siempre va a estar en mí. Seguí por la vida haciendo a cada personita mejor".