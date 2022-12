Fútbolx100 Femenino, Mejor Golera 2022: Carla Sansonetti, la profesora de tenis que mejor ataja

Carla Sansonetti es profesora de tenis y la Mejor Golera del Campeonato Uruguayo Femenino 2022. Juega en Náutico con el número 77, inspirada en Santiago Mele y Gianluigi Buffon. Lloró de emoción cuando se enteró que ganó la encuesta de Fútbolx100 Femenino en su rubro porque es, en cierto modo, una coronación a tantos años de sacrificio bajo los tres caños.

“Me recontra sorprendió y hasta hubo llanto de emoción. Estaba con mi compañero en casa cuando nos enteramos. Lo que pasa es que se reconoce el esfuerzo, el trabajo y los años que uno lleva en el fútbol. Además, ser elegida por entrenadores y capitanas tiene un plus, porque es gente que está en conocimiento constante de lo que ocurre dentro de la cancha”, dijo Carla a Referí.

Inés Guimaraens

Sansonetti, además de atajar es profesora de tenis

Dedicarse al fútbol femenino en Uruguay no es fácil y por si fuera poco, de golera, parafraseando al Canario Luna. “Es sacrificado, yo le agrego el plus de que estudiamos, trabajamos y jugamos; y la arquera encima tiene su horario especial aparte del entrenamiento, que comprende media hora o una hora más que el resto del plantel para hacer trabajos específicos del puesto”.

En ese sentido destaca la tarea de Rodrigo Villaverde, el Araña, entrenador de goleras.

Carla es además profesora de tenis en el Club de Golf de Punta Carretas, donde enseña a niños y adolescentes. Trabaja ahí durante el día y cierra la jornada con los entrenamientos en el Náutico. “Es sacrificado, trabajo con el físico y son horas de pie”.

Más de una década de fútbol

Carla hace más de una década que juega al fútbol. Arrancó en Seminario con 18 años, fue convocada a la selección uruguaya Sub 20, conoció a la entrenadora Fabiana Manzolillo y después de ese proceso continuó con ella en Salus y en River Plate. También defendió a Defensor Sporting en 2019, cuando el equipo violeta estaba en el ascenso.

Antes de empezar con este deporte, jugaba al tenis. “Al fútbol lo hacía de forma recreativa, pero a los 18 cuando estaba en proceso de cambio, decidí practicar un deporte en equipo y elegí el fútbol”, contó Carla.

Lo de golera surgió sin pensarlo demasiado: “Fue por circunstancias de la vida, nada a elección propia (o sí). Arranqué jugando en cancha como todas las arqueras y en un picadito me puse en el arco y no salí más”.

Camilo dos Santos

Un vuelo espectacular, durante el partido contra Nacional

Sin embargo, tenía una razón escondida: “Me gustaba el hecho de poder tirarme, pero la realidad es que no me gustaba correr mucho. En el arco lo necesario, no más”, confesó.

Reconoce que es un puesto muy ingrato, porque el error se remarca más que en otras posiciones. “Además está como socialmente instalado y muchas veces hay situaciones de juego que se le atribuyen al golero que capaz que no es así. Lo más débil es el arquero para criticar”.

En ocasiones sería bueno un apoyo mental, porque “ante el error tenés que levantarte más rápido, volver a sentirte fuerte de nuevo y olvidarte de eso, o por lo menos dejarlo por fuera hasta el final del partido, que no es sencillo”.

Cuando era más chica tenía como referente en el arco a la estadounidense Hope Solo (ganó la Copa Mundial Femenina en 2015). “Era un modelo a seguir, tenía cuerpo deportista, condiciones técnicas, la primer golera con condiciones técnicas para el arco, generaba sorpresa”, recordó Carla.

También miraba goleros varones, que es lo que más se consume en la televisión, cómo se movían, qué hacían en cada jugada.

Un buen proyecto

Durante todo este tiempo el fútbol le dejó muchos aprendizajes y principalmente desde lo grupal: la interacción con las compañeras y la problemática que se repite en la mayoría de los equipos. “Después la parte no tan linda de intereses futbolísticos que uno ve por fuera y de a poco se empiezan a dar en nuestro femenino. Este año apareció la televisación y eso generó que la Mutual tuviese más participación y cosas del estilo”, añadió.

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales tiene un sector femenino que lidera la golera de Peñarol Catia Gómez, un área que está a disposición para lo que necesiten las futbolistas.

Inés Guimaraens

Hace más de 10 años que ataja y jugó en varios equipos

“Es un incentivo grande, saber que tenés un apoyo desde lo emocional, desde lo profesional, saber a quién volcarte. Antes tenías un problema en la institución y no tenías con quien hablarlo, más que con las compañeras. Ahora hay un respaldo externo que nos ayuda”, contó la mejor golera del último campeonato de Primera división.

Sobre el fútbol de mujeres en Uruguay considera que todavía está en el debe en algunos aspectos: “Desde mi visión los campeonatos son cortos y siempre por la diferencia económica que hay entre unos y otros, pelean los mismos y para los otros seis o siete equipos es poco atractivo. Considero que se podría buscar la vuelta para hacerlo más atractivo para todos”, señaló.

Una buena solución sería que la AUF “pusiera condiciones de igualdad para todos los equipos; eso sería un buen puntapié inicial, como ha pasado con los doctores en los partidos o con otras cosas. Que propusiera un mínimo de algo para igualar al resto de los equipos, no siempre hablando de lo económico, sino de otros aspectos”.

Diciembre es un mes en el que Carla deshoja la margarita: sigue o no sigue en el fútbol. Este año, aún no lo decidió.

“Voy a escuchar propuestas, si hay algo que me llame la atención, que esté bueno para poder seguir. Me interesa un buen proyecto, que el club apoye al femenino, que de indumentaria, viáticos, cuerpo técnico grande y demás; esas cosas te llaman la atención. En Uruguay son pocos, pero cada vez son más”, expresó.

De todas formas, mantiene intacto un sueño que se hace esperar: jugar en la selección mayor.