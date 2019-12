Futuro director de la OPP dice que el déficit fiscal es de 5,2% del PIB

El déficit fiscal cerró en 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB) -sin considerar efecto ley de cincuentones- en los 12 meses a octubre, lo que implicó una leve mejora respecto al mes previo, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Esa baja fue adjudicada por el gobierno a ingresos extraordinarios por la reapertura de bonos vendidos sobre la par en la operación de emisión y recompra de bonos globales que se hizo a fin de setiembre pasado, y que se reflejó en una reducción de 0,3% del PIB en la carga de intereses.

Hacia noviembre de 2020, cuando esos ingresos extraordinarios salgan de la medición acumulada en 12 meses, el déficit aumentará en una medida similar a 0,3% del PIB.

El economista Isaac Alfie, designado director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) definió este lunes como algo “novedoso” la forma de contabilización de dicha operación de deuda y su significativo impacto en el resultado fiscal, según una nota publicada en el suplemento Economía y Mercados del diario El País.

Alfie señaló que si bien por los US$ 1.055 millones (ampliación de bonos 2031 y 2055) se recibió más dinero, también se abonó mayor importe a su valor nominal por los títulos que se recompraron y que cotizaban sobre la par. El neto fue un ingreso de caja de US$ 87 millones. La deuda nominal aumentó en US$ 501 millones y en caja ingresaron US$ 588 millones.

Según escribió Alfie, lo usual cuando se hacían estas operaciones era no contabilizar ni ganancias ni pérdidas en la cuenta de intereses, pero en esta ocasión se contabilizó como “ganancia” el sobreprecio pago por los inversores por la ampliación de las series 2031 y 2055 y, de manera asimétrica, no se contabilizó el sobreprecio pagado por el Estado en la recompra de títulos.

“Entonces en lugar de dar una utilidad de US$ 87 millones se contabilizó una cercana a los US$ 160 millones y de allí la ganancia de 0,3% del PIB”, explicó.

En ese sentido, añadió que la manera de contabilizar la operación “no puede causar otra cosa que asombro”.

Por otro lado, también señaló que las cifras oficiales muestran cosas adicionales, entre ellas que la deuda flotante ha aumentado, que los stocks de petróleo han caído, y que el BROU ha realizado un extraordinario aporte al Tesoro de unos $ 6.950 millones -unos US$ 184 millones equivalentes a 0,35% del PIB- que no se sabe si se repetirá en el futuro.

“Los dos primeros factores, dado que la medición es por caja y no devengado (principio por el cual todo ingreso o gasto nace en la etapa del compromiso asumido), el día que la situación se regularice aumentarán el déficit en aproximadamente 0,2% adicionales, explicó el economista. De esa forma, según Alfie, el déficit fiscal a octubre llegó al 5,2% del PIB.