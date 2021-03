GACH insiste en medidas “más amplias” y pide blindar abril

Después de varias semanas de aumento de contagios, muertes por covid-19, ingresos a CTI y con el plan de vacunación en marcha, el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) reapareció públicamente, representado por el coordinador general, Rafael Radi, en medio de idas y vueltas entre el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y el gobierno por el estado del sistema de salud, y un día antes de que el grupo se reúna con el presidente Luis Lacalle Pou.

De "forma serena y sólida", Radi zanjó la situación de la pandemia en Uruguay: "es la más grave", dijo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió criterios para categorizar la circulación del virus y la capacidad de respuesta del sistema de salud en varios niveles, el más alto es el cuatro, y es en el que está el país en este momento, con 2.200 casos diarios en promedio por semana, según las cifras del GACH.

El GACH, tal como lo hizo el 16 de marzo con un comunicado escrito, reapareció públicamente en la previa de un momento clave. En aquel momento fue un texto, previo a la conferencia de prensa en la que el Poder Ejecutivo anunció nuevas medidas, en el que los científicos se desmarcaron de los posibles anuncios que habría esa noche y recordaron que el 7 de febrero publicaron una guía con recomendaciones. Radi dijo que esas recomendaciones siguen "plenamente vigentes".

Esta vez, la aparición es en la previa de una reunión con el presidente, Luis Lacalle Pou, que será este miércoles de manera virtual. En el encuentro, los científicos asesores le pedirán al gobierno medidas para "blindar" abril.

"El mes crítico es abril, hoy nuestro objetivo es llegar al otoño, para pasar el invierno. Abril se vuelve un mes decisivo para la marcha de la pandemia en Uruguay", dijo Radi. El objetivo planteado por los científicos aspira a que, con una contención de los casos en abril, será posible comenzar a ver los efectos de la vacunación en mayo para no perder el efecto de la inmunización.

En este sentido, el GACH había advertido que el plan de vacunación debía ponerse en marcha en un momento de baja circulación viral, algo que no sucedió. Los casos nuevos de covid-19 no pararon de crecer en las últimas semanas y además en al menos ocho departamentos fue detectada la variante P1, de origen brasileño.

Días atrás, el inmunólogo Alejandro Chabalgoity, miembro del Comité Asesor de Vacunación del Ministerio de Salud Pública, habló con En Perspectiva de Radiomundo sobre la forma en que ataca el virus, y advirtió sobre la “tormenta perfecta” que puede generar la circulación de una variante más contagiosa en pleno proceso de inmunización.

En este sentido, Radi explicó que la variante P1 todavía no es dominante en Uruguay, sino que circula en un 13% o 15% y de forma más intensa en la frontera. "Rivera se está comportando prácticamente como Brasil", señaló y agregó que el aumento de los contagios de las últimas semanas no se puede explicar solo por la circulación de esa variante. Pero, en línea con Chabalgoity, explicó que es necesario reducir los contagios porque la aparición de variantes se empiezan a adaptar al sistema inmune.

Burbujas transformadas en espuma

En la conferencia de prensa del 16 de marzo, el presidente cambió el mensaje "quedate en casa" por el "quedate en tu burbuja", con el que el GACH había insistido durante el verano. Sin embargo, Radi consideró la implementación de ese mecanismo "no es natural", con base en una investigación realizada por el área social del GACH, liderada por Fernando Filgueira que concluyó que el 60% de las personas consultadas no está dispuesta a cancelar las reuniones sociales en pequeños grupos.

En este sentido, el 7 de febrero el GACH recomendó que en una situación de crecimiento no controlado de la pandemia, se debían restringir las reuniones solo a los convivientes y considerar la recomendación de quedarse en casa de forma extensiva, dos medidas que no fueron adoptadas por el gobierno en los últimos anuncios. "La burbuja chica es la familia, la ampliada puede incluir a algún otro integrante, pero a partir de ahí son muchas burbujas, es casi espuma", ilustró Radi.

Este lunes el mandatario volvió a preguntar a qué se refieren con mayores medidas y remarcó que "el gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria porque no cree en un Estado policíaco, porque no cree que haya que aplicar medidas prontas de seguridad". "Si ese es el final de todo el camino, no va a haber cuarentena obligatoria", agregó.

Sin embargo, el gobierno dispone de un menú de medidas que son más restrictivas que las vigentes pero no necesariamente implican el pasaje a un Estado policíaco o a una cuarentena obligatoria.

Los científicos establecen que ante una situación de capacidad de respuesta seriamente comprometida, debería considerarse el cierre de bares y restaurantes y su habilitación únicamente para entregas a domicilio.

Actualmente esos locales están habilitados a funcionar hasta la medianoche, y expertos del GACH han advertido que son un lugar propicio para los contagios.

El documento de febrero proponía asimismo considerar la limitación del tiempo de atención al público de comercios no esenciales, mayores limitaciones al transporte público así como la suspensión de los torneos profesionales (además de los amateurs que ya se suspendieron).

Los científicos proponían también analizar restricciones “más estrictas” de ingreso al país. Hoy en día Presidencia tiene la potestad de habilitar el ingreso a personas que cumplan ciertos requisitos.

Sistema de salud "limitado"

Entre idas y vueltas entre el SMU y las sociedades científicas que advirtieron de una saturación en las áreas de cuidados intensivos y el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, quien desmintió esa situación, Radi consideró que "hay que bajar la agitación". "De nada sirve definir puntualmente quién le ganó a quién en una discusión, acá hay un tema sanitario real y la verdad es que los casos siguen en aumento", dijo.

Para el GACH, la medida de aumentar camas de CTI "es algo muy bueno", pero que no puede ser una solución infinita "porque ni siquiera hay personal".

Radi también consideró que la capacidad del sistema de salud "pasó a limitada", según los criterios de la OMS y que el colapso de los cuidados intensivos puede darse en "semana o semanas" si el aumento de los casos se mantiene.

"Estamos cerca de un escenario de saturación si el número de casos sigue así. Es un escenario de semana o semanas. Acá hay un problema sanitario y tenemos que confiar en lo que nuestros colegas nos están diciendo", dijo sobre los datos aportados por la Sociedad Uruguaya de Medicina (SUMI) que este martes reportó 331 pacientes covid-19 internados en CTI.