Galarraga, el floridense electo para buscar que el tambero reciba siempre el mejor precio

Por Juan Samuelle, enviado a Colonia Valdense

Leandro Galarraga, electo hace pocas horas para ser el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) –una de las gremiales del sector agropecuario de mayor relevancia, integrante del movimiento Campo Unido–, es un productor floridense, que dirige un típico tambo familiar en la zona de 25 de Mayo, en el que se ordeñan a diario 400 vacas. Con una producción promedio de 21,5 litros por vaca al día en el último ejercicio, es remitente a Conaprole. Y uno de sus objetivos clave será hacer todo lo que se pueda para que el productor recibe el mejor precio posible por su leche.

Galarraga, quien accede a esa responsabilidad por primera vez, con apenas 37 años y tras haber sido tesorero de la directiva en el período que concluye, en su primer discurso y tras una tensa instancia electoral, apenas 10 minutos luego de conocerse el resultado de las elecciones, expresó su deseo de unidad gremial, para trabajar en conjunto, todas las partes, por un mejor futuro para la ANPL y el tambero.

Fue él quien invitó expresamente a los directivos electos por la lista opositora a que pasen al sitio en el que estaban los electos por el oficialismo para realizar la foto de toda la nueva directiva, "todos juntos".

En diálogo con El Observador, Galarraga agradeció a su familia y a todo el equipo de la lista 10 "que hizo un enorme esfuerzo hablando con cada vecino para que nos acompañen en esta instancia", pero remarcó que "el agradecimiento es para todos los productores que vinieron a votar, a los que nos acompañaron y a los que optaron por la otra lista, ahora es tiempo de estar juntos y unidos para que la ANPL siga siendo cada vez más fuerte".

Juan Samuelle

La nueva comisión directiva de la ANPL.

Sobre su vínculo con el sector lechero, el nuevo presidente de la ANPL dijo: “En su momento me hice cargo del tambo por la falta de mi abuelo y para salir adelante fue fundamental el apoyo de toda la familia. Con 23 años me casé y me fui a vivir al tambo, ahí formé mi familia con mi señora, tenemos dos hijos. A los 28 años ya me hice cargo del establecimiento. Ahora tengo 37 y soy un agradecido por lo que el sector me ha permitido hacer y siento que hay mucho más por hacer”.

Galarraga, cuando se presentó su candidatura, se refirió a un tema clave, el precio que Conaprole le paga al tambero: "Un objetivo principal (de la lista 10) es defender al productor y defenderlo por ejemplo buscando siempre que reciba el mejor precio. Para eso y otros objetivos que vamos a buscar la ANPL debe ser siempre una institución fuerte, pero a la vez se precisan gremiales locales fuertes". Y ese objetivo fue reiterado por el presidente electo este sábado, menos de 24 horas luego del acto electoral.

Votaron casi 400 tamberos

La lista 10, oficialista, que promovió la candidatura a presidente de Galarraga con el lema “Unidad gremial y compromiso cooperativo”, obtuvo 211 votos, 40 más que los 171 que logró la lista opositora, Opción 2021, que postuló como candidato a presidente a Carlos Torterolo con el lema “Cooperativismo y competitividad, por la familia tambera vamos todos, vamos juntos”. Hubo, además, en un conjunto de 394 votos, 12 observados.

El número de votantes (había unos 840 habilitados) fue considerado como “muy importante” por parte de Walter Frisch, presidente saliente de la ANPL, quien pudo postularse a una reelección pero optó hace unos meses por no hacerlo. “Hoy ganaron las dos”, dijo aludiendo a ambas corrientes políticas en la gremial”, tras conocerse el resultado.

Que hayan votado casi 400 tamberos, en un día normal de trabajo para la gente del sector y con muchos productores con sus predios a cientos de kilómetros de Colonia Valdense, fue considerando un éxito.

La nueva comisión directiva, que en principio asumirá sus cargos el 23 de noviembre, quedó conformada por 15 miembros. Doce de ellos pertenecen a la lista 10 y los otros tres a Opción 2021.

Juan Samuelle

Los saludos al nuevo presidente, apenas fue electo.

Juan Samuelle

Gabriel Fernández, candidato a presidente de Conaprole por la lista 1010, dialogó con Galarraga y otros tamberos.

La nueva directiva

Presidente: Leandro Galarraga.

Primer vicepresidente: Néstor Cabrera.

Segundo vicepresidente: María Sellanes.

Secretario: Marco Mariotta.

Secretario: Cono Ruiz.

Tesorero: Álvaro Quintans.

Vocales: César De León, Eduardo Viera, Jorge Noguez, Roberto Ceriani, Leonardo Siqueira, José Luis Barcena y, finalmente y por Opción 2021, completan la lista de vocales: Carlos Torterolo, Andre Mondón y Guillermo Berti.

Las elecciones se realizaron desde el mediodía del viernes 12 y hasta la hora 15, en varias meses instaladas en la sede del Club Atlético Colonia Valdense, en el marco de un estricto protocolo sanitario acordado por la gremial con el Ministerio de Salud Pública, en cuyo marco se autorizó la presencia de socios con y sin las vacunas contra el covid-19. Hubo control de la calidad del aire en el interior del club, se exigió el uso de tapabocas y el distanciamiento lo más posible. Fue una jornada de fiesta, con clima electoral y posiciones encontradas luego de mucho tiempo, pero en camaradería, con integrantes de ambas listas confraternizando en el almuerzo (milanesas al pan para todos, refrescos y jugos de manzana y de postre helados).

Juan Samuelle

La actividad se realizó en el Club Atlético Colonia Valdense.

Juan Samuelle

Votaron casi 400 tamberos.

Un cambio en el horizonte

Durante la mañana, en la asamblea anual de socios, fue aprobada la memoria y el balance de la gestión en 2020. Por la tarde, tras las elecciones, Frisch sugirió un cambio a futuro, de modo que algunas dificultades que hubo este año queden de lado. Propuso que se analice un cambio estatutario de modo que puedan realizarse las elecciones de modo descentralizado.

Las elecciones en la ANPL deben hacerse de modo exclusivamente presencial. Las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria por covid-19 motivaron que el acto electoral, que debió realizarse en el otoño de este año, se fuera postergando y eso motivó rispideces durante la campaña electoral. Desde la lista opositora se argumentó que era una estrategia demorar las elecciones y desde la directiva se indicó que solo se ajustaban al estatuto y a los permisos del gobierno.

Tras la propuesta de Frisch de considerar el tema, uno de los asambleístas, Wilson Cabrera, recogió el guante y sugirió que se instrumente un cambio de modo que en las próxima instancia electoral, en 2023, se pueda votar en distintas zonas del país de modo de facilitar la participación de los socios.

Esto deberá ser analizado y aprobado en una eventual asamblea extraordinaria de socios. Pero el tema quedó instalado y al parecer hay buen ambiente para que la iniciativa prospera.

Juan Samuelle

El primer discurso.

A un mes de las elecciones en Conaprole

La familia tambera, tras esta instancia electoral, ahora pone el foco en otra elección de alta relevancia, la que habrá el 10 de diciembre en Conaprole, para la cual hay tres listas en campaña:

La oficialista lista 1010 , con el respaldo de la lista 10 de la ANPL, con Gabriel Fernández como candidato a presidente (es en la actualidad uno de los cinco directores de Conaprole en el equipo que preside Álvaro Ambrois).

, con el respaldo de la lista 10 de la ANPL, con Gabriel Fernández como candidato a presidente (es en la actualidad uno de los cinco directores de Conaprole en el equipo que preside Álvaro Ambrois). La lista 1936 con Alessio Ortolani como candidato, actual integrante de la Comisión Fiscal de Conaprole (ha sido en las últimas instancias electorales la lista opositora y actualmente posee uno de los cinco cargos en el actual directorio de la cooperativa, ejercido por Fernando Santarcieri, quien accedió como suplente del electo, Miguel Bidegain).

con Alessio Ortolani como candidato, actual integrante de la Comisión Fiscal de Conaprole (ha sido en las últimas instancias electorales la lista opositora y actualmente posee uno de los cinco cargos en el actual directorio de la cooperativa, ejercido por Fernando Santarcieri, quien accedió como suplente del electo, Miguel Bidegain). Opción 2021, creada este año y que postula como presidente a Álvaro Lapido, exvicepresidente de Conaprole y expresidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale).



Juan Samuelle

Club Atlético Colonia Valdense, sede de la asamblea anual y del acto electoral.