Galería a cielo abierto, juegos y deporte: la nueva cara del Palacio Legislativo

La falta de mantenimiento en los alrededores del Palacio Legislativo, donde confluyen varias calles y son varias las plazoletas, habían quedado en el abandono en los últimos años. La situación derivó en que, a falta de otra solución, esos espacios fueran ocupados por indigentes que se instalaron allí y montaron campamento.

El caso más notorio fue el de una familia –de diez personas– que en abril de 2018 se instaló en una de las plazas, luego de que los dueños de una pensión los desalojaran. Después de unos días, la familia consiguió un lugar para vivir en Maldonado.

Meses después, en el marco de los 100 años del Palacio Legislativo (que se conmemoran en 2025), el Municipio B –que contempla los barrios Aguada, Barrio Sur, Centro, Ciudad Vieja, Cordón, Palermo, Parque Rodó y parte de La Comercial y Tres Cruces– firmó un convenio de cooperación con la comisión administradora del Parlamento para llevar adelante una serie de obras en los alrededores del edificio.

Diego Battiste

La primera de ellas se inauguró a fines de noviembre, cuando terminaron los trabajos de recuperación en la plaza Zelmar Michelini-Gutiérrez Ruiz, ubicada en la intersección de Yaguarón, Madrid y Tierno Galván.

Los 8,7 millones de pesos que invirtió el municipio quedaron plasmados en una galería a cielo abierto, nuevo mobiliario urbano, así como varias estaciones para hacer deporte y juegos infantiles.

El arte se apoderó de una de las esquinas de la plaza, en la que se instaló un corredor cultural, a cargo de los artistas José Gallino y Min8 (una grafitera uruguaya). La galería incluye murales en homenaje a referentes de la cultura uruguaya, como Alfredo Zitarrosa, Amalia de la Vega, Juana de Ibarbourou, Mario Benedetti, Petrona Viera y Joaquín Torres García.

Diego Battiste

Carlos Varela, alcalde del Municipio B, explicó a El Observador que el "no uso de un espacio" genera que "alguien siempre lo ocupe". "La ocupación venía siendo negativa porque el sector infantil no se usaba, no tenía accesibilidad, no estaba iluminado y la gente no iba, por lo que fue ganado por gente en calle", señaló respecto a la plaza Zelmar Michelini-Gutiérrez Ruiz.

Por eso, la "propuesta" del municipio –así como de la comisión administradora del palacio– fue que los vecinos volvieran a "apropiarse" del lugar. Según contó Varela, electo por el Frente Amplio (FA), desde que las obras se inauguraron el paisaje cambió y los protagonistas pasaron a ser otros. "Gurises jugando, los más grandes haciendo calistenia y 'veteranos' en la mesa tomando mate", describió.

Plaza Araúcho

Las obras no quedaron ahí y el municipio tiene en agenda la inauguración de una segunda plaza, la Araúcho, que queda en la intersección de Madrid y Fernández Crespo. Los trabajos están en marcha, pero se estima que terminarán después de la licencia de la construcción, sobre el mes de febrero.

Para esa obra el municipio invirtió unos 7 millones, también presupuesto propio. Su diseño, aseguró Varela, se nutrió de los aportes de los estudiantes del liceo N°17, ubicado a pocos metros del palacio. Por eso, la plaza tendrá un aro de basquetbol y una mesa de ping pong de hormigón.

Diego Battiste

"Pusimos como desafío no incorporar volumetrías que obstruyan la visual del Palacio Legislativo, algo que ya se había recuperado con la demolición de algunas construcciones. La idea es que quien circule por Fernández Crespo se encuentre con el palacio", agregó el alcalde.

Al igual que la plaza Zelmar Michelini-Gutiérrez Ruiz, los materiales que primarán –además de la vegetación– serán el hormigón y la madera. La iluminación también será prioridad.

A futuro

En los planes del municipio también está la recuperación de una tercera plaza, en este caso la ubicada en Madrid y Magallanes. La idea es que también esté en "sintonía" con los otros espacios que fueron recuperados. Para esta, sin embargo, se buscará apoyo financiero de la comisión administradora del Palacio Legislativo.

Si bien el acuerdo se firmó bajo la presidencia de la Asamblea General de Lucía Topolansky, el alcalde aseguró que con la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, los trabajos seguirán. "Es una estrategia a largo plazo", resumió el alcalde.

Según contó Varela, el convenio surgió después de que la comisión del Palacio Legislativo empezó a trabajar en la recuperación de la explanada, también con miras a la celebración de los 100 años del edificio, que se conmemoran en 2025.