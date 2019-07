Game of Thrones consiguió el récord de 32 nominaciones en los Emmy

Game of Thrones consiguió este martes un total de 32 nominaciones a los premios Emmy, convirtiéndose así en la serie que ha recibido más nominaciones de la historia para una misma temporada y sumando 161 en total a lo largo de toda su existencia.



Con sus 32 candidaturas, entre las que se encuentra mejor serie dramática, la serie épica se sitúa como la gran favorita para esta edición de los Emmy, la última en la que participará después de echar el cierre con una octava temporada que fue todo un fenómeno social.



Tras Game of Thrones, la comedia The Marvelous Mrs. Maisel recibió 20 nominaciones, y la miniserie Chernobyl obtuvo 19, una de ellas como candidata a mejor serie limitada.





El programa televisivo Saturday Night Live con 18 nominaciones, la comedia Barry (17), el drama Fosse/Verdon (17) y la miniserie When They See Us ("Así nos ven") (16) completan la lista de favoritos a los premios de la Academia de Televisión de Estados Unidos, cuya gala se celebrará el próximo 22 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles (EEUU).

Además del récord de Game of Thrones esta edición de los Emmy ha reunido a la mayor cantidad de nominados por primera vez a uno de sus galardones por primera vez desde el año 2011.



Contra Game of Thrones competirán por la estatuilla a mejor serie dramática Killing Eve, Better Call Saul, Bodyguard, Ozark, Pose, Succession y This is Us.



Por su parte Veep y The Marvelous Mrs. Maisel se batirán por el premio Emmy a la mejor comedia, una categoría en la que también fueron nominadas Barry, Fleabag, Russian Doll, The Good Place y Schitts Creek.





"Es genial ver a una variedad de nuevos talentos honrados por su excelente trabajo", dijo el presidente de la academia Frank Scherma.

"Si bien nuestros miembros votantes han reconocido varios programas aclamados, hay muchas categorías de los Emmy que presentan programas nuevos y talentos emergentes, y que por tanto celebran la oportunidad y el crecimiento creativo continuo que ofrece la televisión".

EFE