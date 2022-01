Ganadería exhortó a tomar cuidados para evitar contagios de carbunco en animales y humanos

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) detectó en Rocha brotes de carbunco bacteridiano en bovinos, ovinos y “posiblemente en humanos”, según informó en un comunicado, en el que se exhorta a los productores ganaderos a tomar medidas de precaución para evitar contagios de esta enfermedad.

El carbunco bacteridiano es una zoonosis, una enfermedad del ganado que puede transmitirse al hombre. Es generada por la bacteria Bacillus anthracis y según detalla el comunicado del MGAP, es “hiperaguda y letal”.

Cuando los animales se enferman, generalmente sufren muerte súbita, los bovinos son encontrados con corrimientos sanguinolentos por boca, nariz y ano; también, en bovinos, cerdos y equinos pueden aparecer edemas de garganta y cuello previo a la muerte.

Esta enfermedad que se da principalmente a bovinos, suinos y caballos también puede afectar a ovejas, cabras y especies silvestres.

Los registros de la Dirección de Laboratorios Veterinarios (Dilave) del MGAP indican que las zonas con más riesgo son aquellas de campos bajos inundables, que suelen estar a lo largo de grandes ríos, principalmente el Arapey, Río Negro, Tacuarembó y Cebollatí; también en los humedales y a lo largo de otros canales de agua.

Brotes de verano

Los brotes de Carbunco se dan en verano y generalmente muestran un pico en febrero, pero las esporas de la enfermedad son muy resistentes, por lo que pueden sobrevivir varios años en los suelos. Es por eso que la enfermedad tiende a localizarse en algunas zonas de alto riesgo en que se conocen como “campos malditos”.

En tiempos como este, de sequía y escases de alimento en los campos, hay más probabilidad de que se den casos de carbunco, porque los animales toman mayor contacto con el suelo y esto puede hacer que la ingesta de esporas de carbunco sea mayor.

Cómo se contagian los humanos

El carbunco bacteridiano se transmite al hombre por contacto con animales muertos y según información del MGAP, causa una forma cutánea conocida como ‘grano malo’, “que es de buen pronóstico si es tratada a tiempo”, indica el comunicado.

Para evitar el contagio, es importante tomar ciertas medidas con respecto a los animales muertos, como por ejemplo utilizar guantes. No se debe quemar los cadáveres por el riesgo de incendio que persiste hoy en día por las altas temperaturas, pero tampoco se debe no cuerear, mover a los animales muertos o tirar sus cadáveres en canales de agua. Es importante evitar que los perros y animales carroñeros no tengan acceso a los cadáveres.

Para prevenir la esporulación, no se deben abrir los animales muertos.

Ante la sospecha de carbunco en los campos los productores deben consultar al veterinario y comunicar a los servicios regionales del MGAP, para que los casos sean confirmados o descartados por laboratorios de Dilave.

Se recomienda vacunar

Por otro lado, se recomienda que los predios ganaderos cuenten con planes de vacunación anuales.

Los productores deben tener en cuenta que luego de vacunar al ganado las muertes por carbunco pueden ocurrir por algunos días más hasta que la inoculación comience a hacer efecto, por lo que no es recomendable cambiar a los ganados de potrero hasta detener el brote.

Es fundamental que a los animales jóvenes que se vacunan por primera vez se los revacune a los 15 a 20 días para lograr una correcta inmunidad.

En el siguiente mapa se visualizan las zonas con su correspondiente riesgo a Carbunco de acuerdo a los datos históricos de la Unidad de Diagnóstico del MGAP / Dilave:

Zonas de riesgo.