Gandini: El sobrecosto del Antel Arena "está en algún lado" y la Justicia "deberá averiguar a qué bolsillo llegó"

La bancada de la coalición de gobierno respaldó este miércoles su decisión de llamar a sala al ministro de Industria, Omar Paganini, con el objetivo de "recibir información" relacionada con la construcción y los polémicos costos del Antel Arena.

Se trató de una instancia llamativa: el propio oficialismo convocando a uno de sus integrantes en el Gabinete para así, en forma indirecta, cuestionar las decisiones que sobre el tema tomaron autoridades del anterior gobierno. El mecanismo fue cuestionado por el Frente Amplio, que optó por no ingresar sala en señal de "protesta institucional".

"Estamos llevando a sala un llamado a sala como corresponde", defendió el senador nacionalista Jorge Gandini, destinado a conocer los informes que "no divulgaban" las autoridades de la época sobre la polémica obra.

Según el legislador, las respuestas de Paganini y del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, a lo largo de casi cuatro horas de sesión, "confirmaron debidamente" el cúmulo de denuncias sobre el proceso. Entre ellas, Gandini mencionó numerosas observaciones sobre apartamientos, violaciones directas a la Constitución, compras irregulares, contrataciones que configuraron un abuso a la normativa vigente y otras irregularidades de todo tipo.

En particular, Gandini se detuvo en que el llamado sala permitió comprobar que la obra tuvo un sobrecosto de US$ 63 millones, en su mayor parte producto de compras realizadas en forma directa sin el procedimiento correspondiente.

El objetivo del oficialismo fue dejar en claro la responsabilidad de la entonces presidenta de Antel y actual intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. Al respecto, el senador nacionalista apuntó a una funcionaria del ente que, poco antes del recambio en el gobierno, fue designada para realizar una "auditoría express" que, efectuada solo sobre los estados contables, dio el visto bueno al procedimiento. Esa funcionaria, según Gandini, fue derivada luego a través de un pase en comisión a un cargo de particular confianza en la comuna capitalina bajo la dirección de Cosse.

Según el oficialismo el llamado a sala permitió además conocer un "episodio muy grave", parte de los "engaños" que se han ido sucediendo en torno al proceso. Gandini hizo referencia a un informe jurídico al que "se abrazó" la anterior administración para justificar que se violó el artículo 190 de la Constitución que consagra el principio de especialidad de las empresas públicas y por el que Antel, técnicamente, estaría imposibilitada de construir un estadio deportivo.

Ese informe, recordó, aparecía firmado por el Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Pero, según Gandini, una investigación pudo demostrar que fue elaborado por Alberto Pérez Pérez, una figura notoriamente vinculada al Frente Amplio, que lo envió con papel membretado pero sin conocimiento del resto de los integrantes de la institución.

"Fue, al igual que otros, un engaño pergeñado para inducir a la población y al Ministerio de Economía de la época de que la obra se podía hacer", señaló Gandini. "Fue un fraude más, que llevaría después a una cantidad de violaciones e irregularidades", añadió.

El senador nacionalista lamentó la ausencia del Frente Amplio en sala. "Eligió no encarar el debate y no dar la cara, eligió huir de sala, no hacerse cargo y tampoco defender a sus autoridades", dijo. Si hubieran estado presentes, indicó, podrían haber dado una explicación de los desvíos denunciados. "Evidentemente, no la tenían", sostuvo.

Gandini rechazó los argumentos de la oposición y dijo que el gobierno defiende a las empresas públicas. "Acá la única empresa que se cerró es Pluna, y lo hizo por mala administración", ironizó.

"Que el Antel Arena sea una realidad hermosa no puede tapar que se gastaron tres veces más de lo proyectado en hacerlo", señaló. "La diferencia está en algún lado y la Justicia deberá averiguar a qué bolsillo llegó", afirmó.