Gandini: planteo de Manini sobre ley de Caducidad "no está en los acuerdos" de la coalición

El movimiento Por La Patria definió la estrategia para las elecciones departamentales para las que el sector tiene varios candidatos a intendentes, ediles y alcaldes. Se expresó el apoyo y se definieron los pasos futuros hasta fin de año para trabajar en la consolidación nacional del movimiento.

En la primera reunión presencial del movimiento que estaba postergada, a la cual asistieron las agrupaciones de todo el país, participaron dirigentes que se abrieron del sector Alianza Nacional que lidera Jorge Larrañaga. En la mesa se realizó un análisis del informe de la coyuntura política nacional y económica, así como de la interna partidaria y del funcionamiento de la colación.

Participaron de la mesa el líder del movimiento, el senador Jorge Ganidini, los diputados Omar Lafluf y Álvaro Viviano, el exdiputado José Quintín Olano, Matilde Rodríguez y Silvia Ferreira.

El Partido Nacional busca dar batalla en los departamentos de Rocha, Salto, Paysandú y Río Negro, intendencias que pertenecen al Frente Amplio. De todas esas algunos sondeos de opinión muestran que en Río Negro el favorito a ganar es el candidato por el movimiento Por La Patria, Omar Lafluf, exintendente del departamento.

No es tema de agenda

Consultado por El Observador sobre la propuesta del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, de derogar una norma interpretativa de la ley de Caducidad, Gandini prefirió no opinar por considerar que no es un tema de agenda. "No estaba planteado, no está en los acuerdos", explicó.

La ley 18.831 votada por los legisladores frenteamplistas declaró la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la dictadura y restableció "el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado”.

Manini dijo que habló con el presidente Luis Lacalle Pou sobre la necesidad de derogar esta norma para “contribuir de una vez por todas, a dar vuelta la página y evitar que ciertos magistrados prevaricadores continúen utilizando el derecho a su antojo y haciendo lo que quieren, con falsos testimonios muchas veces llevando a inocentes presos"

Aunque cualquier legislador o partido tiene la iniciativa legítima de plantear estos asuntos, el senador Gandini prefirió no opinar de un tema que no ha integrado las reuniones del sector ni del partido. "No está en agenda", concluyó.