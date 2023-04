Gastón Pereiro: la decisión más importante que debe tomar Álvaro Gutiérrez

El volante de Nacional, Gastón Pereiro, ya lleva 12 partidos oficiales jugados en los tricolores y sigue sin poder desplegar su mejor juego, lo que ilusionó a los hinchas bolsos cuando se enteraron de su vuelta al club, en la que pintaba como la principal contratación para comenzar la temporada.

El zurdo, que está a préstamo hasta mitad de año, ya pasó la mitad de los partidos de este semestre y le quedan por jugar cinco fechas en el Apertura más los cinco encuentros restantes de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Y por el momento está lejos de su nivel.

Inés Guimaraens

Gastón Pereiro

Tanto Ricardo Zielinski como Álvaro Gutiérrez no han logrado sacar lo mejor de Pereiro, ya sea en su posición en la cancha o en sociedad con otros futbolistas.

El DT argentino habló varias veces sobre el puesto del volante.

“La posición de Pereiro es bastante simple: es un jugador libre de mitad de cancha para arriba, buscaremos el lugar donde medianamente se sienta bien”, dijo antes de comenzar el Apertura.

Con Zielinski comenzó jugando por la banda derecha, con perfil cambiado para hacer diagonales de zurda.

EFE

Gastón Pereiro

Luego, ante las lesiones en la zona de volantes, el ex DT albo lo colocó en el doble cinco.

“Pusimos a Pereiro en doble cinco porque queríamos tener la pelota, tratar de jugar en corto y darle una buena distribución a los delanteros”, dijo Zielinski tras el partido de la cuarta fecha. Además, consideró que había “funcionado bien”, en esa zona. “No me parece que haya desentonado”, señaló.

El entrenador argentino también indicó que Pereiro jugaba por delante del 5, quien quedaba solo. “Es un 4-1-3-2. Es el lugar donde él habitualmente ha jugado siempre, de mediapunta, de enganche”, dijo.

El único gol del zurdo en los 12 partidos disputados fue ante Cerro en el Tróccoli, donde los albos empataron 2-2.

Foto: Leonardo Carreño.

Gastón Pereiro

Tras la salida de Zielinski, el Guti tomó el mando. Nuevamente el volante volvió a ser dirigido por el técnico con el que llegó a Primera en 2014 y fue campeón.

En aquel entonces, Gutiérrez lo colocaba por la derecha del ataque, aunque luego aparecía por el medio o detrás del 9.

Ahora, el entrenador dijo que debía analizar en función de su puesto, a quién ponía por la otra banda o por el medio. “Es un trabajo que voy a tener, pero creo que el conocimiento que tengo de Gastón, más el diálogo que voy a tener con él, me va a servir para saber”, dijo el Guti.

Los números de Pereiro en Nacional hasta el 10 de abril:

Fecha Rival Minutos Titular Goles 30 de enero Liverpool 72 SÍ 0 6 de febrero Liverpool 65 SÍ 0 11 de febrero Cerro Largo 59 SÍ 0 18 de febrero Plaza Colonia 90 SÍ 0 27 de febrero Racing 88 SÍ 0 4 de marzo Cerro 90 SÍ 1 11 de marzo Boston River 87 SÍ 0 18 de marzo D. Maldonado 62 SÍ 0 26 de marzo River Plate 77 SÍ 0 1° de abril Peñarol 67 SÍ 0 5 de abril Metropolitanos 24 NO 0 9 de abril Danubio 85 SÍ 0 TOTAL 866 1 PROMEDIO 72

“Gastón tiene características que hasta puede jugar de 9, pero creo que por detrás de esa línea de los delanteros puede rendir muchísimo, tanto por derecha, por izquierda como por el medio, porque tiene uno contra uno, remate de fuera del área y tiene gol, por ejemplo si se mete dentro del área cabecea bien”, señaló.

En el debut del Guti en su tercer ciclo en Nacional, ante River Plate, el DT sorprendió con Pereiro y Fagúndez como los atacantes, pese a que ninguno fue delantero de área.

Los albos ganaron 3-0, pero a Gutiérrez algunas cosas no le gustaron. “Lo que busqué no lo logré, como me había pasado en otros partidos que sí lo había logrado. Era que los zagueros de ellos no tuvieran la referencia de un 9 y que cualquiera le pudiera caer por cualquier lado. Pero creo que no funcionó del todo bien. Después traté de definir que uno esté más arriba y otro más abajo. Confío en que o se pueda llegar a dar. A parte estábamos muy imprecisos, que eso no favoreció a lo que pensaba que se podía dar”, dijo.

Leo Carreño

Gastón Pereiro

Luego, en el clásico ante Peñarol, Pereiro, al igual que todo el equipo, estuvo más aplicado a la marca que a la generación de fútbol. Pese a eso, tuvo una de las dos situaciones de peligro de Nacional y su remate se fue alto. Ese día el DT nuevamente probó sin una referencia de área.

En el debut en la Copa Libertadores, ante Metropolitanos en Caracas, Gutiérrez mandó al banco a Pereiro, en su primer partido en el que no fue titular. Entró y estuvo en cancha para el segundo tanto con el que los albos se quedaron con la victoria.

Este domingo ante Danubio volvió a ser titular, pero nuevamente tuvo una actuación discreta, como todo el equipo

Gutiérrez nuevamente tendrá que definir qué hace con Pereiro. Si sigue buscando su mejor posición o si lo deja nuevamente en el banco, aunque Emmanuel Gigliotti terminó sentido. El DT debe levantar el nivel de su equipo y quizás de esa forma el enganche se acerque a su mejor versión.