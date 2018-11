Gastronomía, festivales, ópera y cine entre los destacados de estos días

Madame Butterfly

Vuelve al Auditorio Nacional del Sodre una de las óperas más populares: Madame Butterfly, de Puccini. Con dirección escénica de Pablo Maritano y musical de Diego Naser, se puede ver el viernes 30 de noviembre y el 1, 2, 3, 4 y 6 de diciembre, a la hora 20. En escena: Eiko Senda, Carlo Ventre, Omar Carrión Sharpless, Cecilia Díaz, Sandra Silvera, Andrés Presno, Gustavo Gibert y Stephanie Holm. Entradas en Tickantel: de $ 250 a $ 1.500.

El primer hombre en la Luna

El talentoso director Damien Chazelle (La La Land, Whiplash) cuenta en esta película protagonizada por Ryan Gosling la legendaria historia de la misión de la NASA que tuvo como objetivo que la humanidad pusiera un pie en la Luna. El filme se centra en el astronauta Neil Armstrong, el primer hombre en lograrlo, y en los sacrificios y el costo de una aventura espacial inolvidable. Se estrena el próximo jueves.

Festival Internacional de Danza: Montevideo sitiada

Se trata de una propuesta original que ofrece espectáculos de danza y charlas con expertos en espacios no convencionales de la ciudad como Plaza Libertad, Plaza Independencia o Plaza de las Torres del WTC. La idea es resignificar la conexión que tiene la forma física urbana con el comportamiento humano, porque los espacios públicos son áreas en las que se produce interacción social y manifestación cultural diversa. Del 26 de noviembre al 2 de diciembre habrá presentaciones escénicas, intervenciones urbanas y charlas con artistas nacionales y extranjeros sobre la danza y el teatro urbano. Lo más próximo: lunes 26 de noviembre, lanzamiento oficial en Sinergia Design, hora 13. And that’s why i’m here today, de Victoria P. Miranda (España), Sinergia Design, hora 14. Acorda amor!, Cia. Cuatro manos (Brasil), Auditorio Nacional del Sodre, hora 20. Más información sobre el festival en: Facebook.com/Montevideositiada.

Diverso y de calidad

Para cerrar el año cinematográfico la Sala Zitarrosa (Av. 18 de julio 1012) proyecta este jueves 27, a la hora 21, la película chilena ganadora de un premio Oscar, Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio. Marina, una camarera aspirante a cantante y Orlando, 20 años mayor, planean un futuro juntos. Pero cuando él muere, ella deberá enfrentar los prejuicios por su condición de mujer transexual de la familia de Orlando.

Mercado Ferrando

Para festejar su primer año de trabajo en Montevideo el Mercado Ferrando (Chaná 2120 esq. Joaquín de Salterain) propone para este domingo 25, desde las 9 de la mañana hasta la medianoche, una jornada especial para todos los que se acerquen. Música a cargo de varios DJs, gastronomía nacional e internacional y varias sorpresas más, se podrán disfrutar en un ambiente que para la ocasión integrará el estacionamiento al espacio del mercado, para que nadie quede afuera. Entrada gratuita.

8° Festival Música de la Tierra

Para cerrar el año llega este 8° Festival Música de la Tierra, que ofrece 16 espectáculos en tres escenarios diferentes, talleres para toda la familia, gastronomía, fogones, picnics, danza y actividades pensadas especialmente para los niños, este sábado 24 y el domingo 25, de 12 a 24 horas en el Parque Jacksonville (Ruta 8 Km 17). El festival busca difundir la música popular de raíz folclórica de Uruguay y la región, promover el cuidado del medioambiente y el desarrollo sustentable. Este año el país invitado es Paraguay, presente en la guitarra de Berta Rojas que junto a Juan Falú realizarán el concierto de apertura en el escenario Capilla. También habrá un homenaje especial a la artista María Elena Walsh.



Semana de la Cultura Libre 2018

Creative Commons Uruguay presenta esta Semana de La Cultura Libre 2018, que del martes 27 de noviembre al 1º de diciembre, en diferentes sedes montevideanas, ofrece una grilla de actividades culturales que buscan generar difusión y debate en torno al licenciamiento, modelos alternativos de producción cultural y acceso a la cultura en general. Lo más próximo: martes 27,

Centro Cultural de España (Rincón 629), Cine: Hard as indie, hora 18. Reflexión sobre crowdfunding y modelos alternativos de financiamiento cultural, hora 19.30. Actuación en vivo de Uoh!, hora 20.15. Miércoles 28: CCE, actuaciones en vivo de Andrés León Miche y Limpiando Encontré Monedas, hora19. Las actividades son con entrada gratuita.

2ª edición de Rock & Run

Deporte y música se dan la mano en esta segunda edición de Rock & Run, que para el sábado 1º de diciembre en el Dique Mauá propone cuatro carreras y la actuación en vivo de la popular banda de rock nacional Trotsky Vengaran. Además, se trata de un evento parcialmente a beneficio, ya que una parte de lo recaudado será para los atletas de IKTU (Instituto de Karate Tradicional del Uruguay) que participaran en el campeonato mundial en Curitiba, Brasil, en el año 2019. Carrera de Rollers 5 K ($ 600), 17.30 horas; Trotsky Vengarán, 18 horas; largada de carreras 3K ($ 500), 5K ($ 600) y 10K ($ 700), hora 19. Inscripciones en www.tucolecta.com.uy/evento/rockrun-2018. Más información del evento en www.facebook.com/rockandrun2018/.