George Clooney: de galán de salas de urgencia a factotum de la televisión gourmet

Aunque es muy divertido entre los fans del género recordar su presencia en el bizarrísimo Regreso de los Tomates Asesinos (si no saben de qué estamos hablando, por favor googleen), es evidente que el salto de George Timothy Clooney al estrellato llegó de la mano de E.R. (o E.R. Sala de Urgencias para el mercado local) aquel extenso show creado por Michael Crichton -quien cuando no llenaba parques temáticos de dinosaurios sedientos de sangre o robots descontrolados, triunfaba igual- que comenzó como un drama médico y terminó como una telenovela de la tarde cargadas de romances y muertes trágicas de sus personajes. El Dr. Doug Ross fue interpretado por Clooney entre 1994 y 1999 -sin duda los mejores años del show- y su impacto fue inmediato. No sólo su clara presencia y aspecto lo destacaron sino su inmenso sentido del humor y la calidez que destilaba el actor en el personaje, prefiguraron a Clooney para cosas mayores. Su aire de estrella de Hollywood clásico -algo de Cary Grant, mucho de Gary Cooper- parecía traerlo de otras épocas y lo destacaba entre un elenco que tenía mucho talento. Clooney no dejaría pasar ninguna oportunidad en ese lapso de cinco años, aprovechando para combinar al buen doctor con cuanto protagónico cinematográfico se le pusiera por delante. Así, dio vida al recio y negro criminal devenido en cazador de vampiros Seth Grieco en Del Crepúsculo al Amanecer (y se sacó de encima el encasillamiento de "chico bueno"); la comedia romántica Un día inolvidable junto a Michelle Pffeiffer y la comedia negra bélica Tres Reyes, que ya por aquel entonces mostraba ciertos intereses del artistas que se verán reflejados en el remate de este mismo artículo. No todas fueron rosas: por ese mismo período Clooney interpretaría nada menos que a Batman en la pésima Batman y Robin, una película que sin embargo le ha dado para reírse de sí mismo hasta el día de hoy.

Mucho más que una cara bonita

Ya establecido como figura esencial del Hollywood del Sglo XXI, Clooney comienza a combinar sus artes. A los distintos protagónicos que sigue asumiendo -comienza por aquel entonces la extensa saga Ocean´s Eleven e inicia su longeva colaboración con los Hermanos Coen -que tanto lo marcaría- con ¿Dónde estás, hermano?- funda junto a su amigo, el también actor, guionista y productor Grant Heslov, Section Eight Productions, su propia casa productora. Allí da comienzo a una prestigiosa carrera como director, con la comedia negra de espías Confesiones de una mente peligrosa (protagonizada por Sam Rockwell). A este moderado éxito le sigue el que será su triunfo total de taquilla y reconocimiento crítico con Buenas noches y Buena suerte, la reconstrucción de la guerra pública que el periodista Edward R. Murrow tuviera con el senador Joseph McCarthy durante la cacería de comunistas en la década de los '50 en EEUU. Por este imponente filme, Clooney sería nominado como Mejor Director al Oscar (no lo ganaría) y como Mejor Actor de Reparto (que ganaría, sí, pero por Syriana, un par de años después".

Y luego firme como director, guionista y productor, continuaría su carrera con luces y algunas sombras. Su primer tropezón llegaría con Leatherheads, su tercera película como director, una comedia que emulaba a las comedias de los '50 que no le causó mucha gracia a nadie. Recuperó las formas con Los Idus de Marzo, un thriller político protagonizado por Ryan Gosling que lo tuvo nuevamente como candidato a varios premios para luego encadenar un par de comedias que no tuvieron demasiada trascendencia: Los Hombres Monumento y Suburbicon. Pero que no hayan sido rutilantes éxitos no afectó demasiado tampoco a su éxito y a su nombre ya establecido como referente del cine estadounidense "de autor". George Clooney significaba ya, más allá de un actor reconocido, un galán maduro y un excelente comediante, un nombre a seguir dentro de los creadores de cine.

¿Y porqué no volver a la TV?

No iba Clooney a quedarse afuera de la "primavera de TV" -una que vio nacer desde adentro- más cuando finalmente Hulu -el servicio de streaming recientemente adquirido por el titán Disney- aceptara su ambiciosa propuesta de adaptar Catch-22, la negrísima novela antibelicista de Joseph Heller. Nuevamente junto a Gran Heslov y sirviendo de productor (y participando en un inolvidable rol en algunos capítulos) Clooney tomó el toro por los cuernos y trajo a la vida esta historia.

Que es la historia de John "Yoyo" Yossarian (estupendo Christopher Abbot), el reluctante bombardero de un B52 durante la Segunda Guerra Mundial en Italia, que contempla azorado como su comandante, el Coronel Cathcart (un Kyle Chandler merecedor de todos los premios) continúa sumando y sumando misiones suicidas en los cielos europeos, mientras todos a su alrededor caen como moscas. La historia, durísima, está contada con un liviano tono de comedia, lo que genera una completa -y muy bienvenida- incomodidad a medida que vemos pasar cosas más y más horribles. Yoyo busca por todos los medios ser dado de baja sin desertar -de ahí el título Catch-22 que es una expresión utilizada en lógica para indicar contradicción, que es lo que Yoyo se va encontrando ante cada intento de librarse de su padecimiento- provocando o asistiendo a las situaciones más delirantes pero por completo verosímiles.

La serie se inscribe felizmente en un posible subgénero conocido como "comedia negra antibelicista" -de la que no faltarían ejemplos para fundamente su existencia: la imprescindible La Gran Guerra de Mario Monicelli (con Vittorio Gassman y Alberto Sordi); la tremenda M.A.S.H. de Robert Altman (y su posterior serie de TV) e incluso ya la mencionada Tres Reyes, con el propio Clooney- un subgénero capaz de despertar ruidosas carcajadas e impactar con tremendas escenas. Un subgénero muy apropiado para pensar en el mundo de hoy a partir del pasado, uno muy bien alimentado por esta serie de Clooney y Heslov, una serie que vale la pena buscar.

Para saber

-"Catch-22" consta de 6 episodios ya estrenados por Hulu pero a partir de junio comenzará a llegar por otros servicios.

-El Clooney actor y director actualmente está en descanso. El Clooney productor, en cambio, tiene dos estrenos planeados proximamente: el documental "The Art of Political Murder" -una investigación sobre el asesinato del Obispo de Guatemala Juan Gerardi, en 1988- y la película "Red Platoon" de Daniel Espinoza, nuevamente un producto bélico (ambientado en la Guerra de Afganistán).

-El Clooney activista también se mantiene muy ocupado: recientemente participó de un boycott al Sultán de Brunéi por prohibir las relaciones homosexuales en su país (y castigarlas con lapidación, al igual que el adulterio).