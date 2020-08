George Clooney sirviendo tequila, Elton John al piano y otros secretos de la boda de Harry y Meghan

El príncipe Harry y Meghan Markle llevan poco más de dos años casados, pero ya hay una biografía sobre su mediática relación. Titulado Meghan y Harry. En libertad, este libro publicado por los autores Omid Scobie y Carolyn Durand es un vistazo a los frenéticos meses que siguieron a la ceremonia realizada el 19 de mayo de 2018 en el castillo de Windsor, que recientemente incluyó la comentada escisión de la Corona británica por parte de la joven pareja de herederos.

Pero entre las muchas cosas que cuenta el libro, lo que más a despertado la curiosidad de los lectores en Europa son los detalles de la boda, a los que los autores accedieron de la mano de fuentes cercanas a esas instancias que, para el mundo, fueron absolutamente privadas.

Ben STANSALL / AFP

La reconstrucción del libro es, según publicó El País de Madrid, minuciosa, pero entre otras cosas se pudo saber que tras las fotos oficiales de Alexi Lubomirski –que recorrieron el mundo entero–, el príncipe Harry tomó un micrófono y preguntó si entre los asistentes había alguien que tocara el piano. El que apareció, claro, no fue cualquiera, sino Sir Elton John, que cantó Your Song, Cicle of life, I'm Still standing yTiny Dancer.

Además del músico, entre los invitados de alto perfil que integraron la fiesta celebrada en Frogmore House estuvieron George Clooney, Oprah Winfrey, entre otros, y las mesas en las que se sentaban los invitados estaban nombradas como diferentes especias y verduras: tomate, rúcula, papa, orégano, albahaca.

AFP

Y durante las horas que duró la fiesta pasó de todo: un amigo de Harry llamado Charlie Van Straubenzee contó anécdotas infantiles del príncipe, hubo un homenaje a la princesa Diana, apareció el conductor James Corden de The Late Late Show with James Corden disfrazado de Enrique VIII –uno de los grandes representantes del poder absoluto máximo en Inglaterra y el hombre que, entre otras cosas, mandó a decapitar a Ana Bolena– y diciendo “no tenía ni idea de qué ponerme para asistir a una boda real y encontré este conjunto”, se bailó mucha música soul y dance y uno de los DJ fue el actor Idris Elba (Luther, The Wire).

Se dice, también, que uno de los encargados de preparar los tragos fue George Clooney. Y que no paró de servir a todo el mundo su propia marca de tequila, Casamigos, incluso mientras los fuegos artificiales marcaban el final de la velada.