Germán Sapelli: “Uruguay es un productor de muy buenos caballos”

Germán Sapelli, responsable del Departamento de Equinos de Zambrano & Cía, habló sobre los negocios realizados en 2021, en los que el escritorio lleva colocada casi la totalidad de la caballada que se ha puesto a consideración.

¿Cómo está la demanda?

Vendimos caballos de todas las razas, hemos colocado Criollos, Árabes, Sangre Pura de Carrera, caballos generales. Por ejemplo, vendimos en la Semana Internacional del Caballo Árabe y hace un mes hicimos una venta particular de 80 caballos de esta raza.

En lo que va del año hemos vendido 612 equinos de todas las razas y categorías. En casi todos los casos vendimos el 100% de lo ofrecido; estamos muy conformes con el resultado. Hemos dispersado caballada para todo el país y al exterior, para Paraguay, Dinamarca y caballos para enduro que en general van a Emiratos Árabes Unidos.

¿Qué muestran los valores de esos negocios?

Estamos muy conformes con los valores obtenidos y la cantidad de animales vendidos. El valor más alto lo vimos en el remate de Imperdibles SPC en el que vendimos una potranca a US$ 30.000. Hemos cerrado ventas de Criollos con promedios de US$ 3.600 y tuvimos la venta de una barriga por US$ 6.360.



¿La venta para el exterior se ha dado como en otros años?



Otros años Paraguay compraba más, hemos llegado a vender 150 caballos por año para ese país. Argentina compraba y Brasil nos compró el año pasado.

Los trámites arancelarios son lo que limita a veces un poco el negocio. Pero Uruguay es un productor de muy buenos caballos de exportación a nivel mundial. Uruguay es un país caballista, por la gente, por la cultura y la historia.

¿Qué es lo que más buscan los clientes en los caballos?

Hoy en día, como la mayoría de las ventas son virtuales, la gente busca información que le pueda dar tranquilidad al momento de la compra.

En general buscan animales muy mansos para chacra o centros de equitación. Hay un interés muy grande por los Criollos o Cuarto de Milla para trabajo, chacra y paseo. Se buscan buenos animales, bien domados y sobre todo con las garantías de mansedumbre. En los Criollos, Cuarto de Milla o cruza hoy los clientes buscan más animales de mansedumbre y buena doma, por los destinos que les dan . En cuanto a caballos deportivos hoy se eligen pedigrí o por conformación. Los compradores buscan la sangre, el tamaño y además los temas de conformación.



¿Cómo cambiaron las ventas con la virtualidad?

La virtualidad nos deja seguir ofreciendo la caballada, que los compradores puedan acceder a la genética y los vendedores no estén trancados con ofrecer sus animales. Le vemos mucha practicidad. El acceso a los remates por televisación o Internet facilita mucho el alcance y permite operar desde cualquier parte del mundo. Es muy positivo y práctico, pero me gustaría también que se vuelva a los remates en vivo.